Dicen que 2017 ha sido nuestro año. El año en el que las mujeres que denunciaron acoso sexual han sido portada de la revista Time y la palabra del año en Estados Unidos ha resultado ser feminismo. El año en el que en España muchas voces entonaron y escribieron 'yo te creo' para apoyar a una mujer que estaba siendo juzgada -sí, ella- por denunciar una violación en grupo y tener el coraje de seguir adelante con su vida. El año en que hemos temblado con 'El cuento de la criada', una obra del año 1985, por todos los elementos cotidianos que encontramos en esta distopia aparentemente lejana.

Yo nací ya en un país democrático que se había sacudido buena parte de sus prejuicios. Crecí en un entorno favorecedor, que me brindó libertad y herramientas para medirme en igualdad de condiciones con mis compañeros. Me formé para evitar caer en vicios sutiles y trampas invisibles. Y elegí a mi lado a quien comparte mis principios igualitarios y lucha por ellos proactivamente. Yo soy una privilegiada.

Aún así, solo por hacer recuento del último mes, he tenido que soportar que un comercial de automóviles se dirigiera exclusivamente a mi marido, incluso cuando yo planteaba las preguntas, haciéndome sentir invisible. Durante media hora, hasta que se volvió ("toma, cariño") para que le echara un vistazo a los colores de la carrocería. He escuchado a un par de niñatos en bici gritarme groserías mientras yo iba corriendo por la calle. Porque sí. He visto en grupos de whatsapp del colegio como desde el AMPA se pedían "madres colaboradoras" para decorar las aulas y "el coche de un padre" para hacer un traslado.

Dicen que la fuerza adquirida por el movimiento feminista en 2017 harán de este año un punto sin retorno en la lucha por la igualdad. Yo quiero creerlo. Pero como los cambios requieren algo más que simple esperanza, desde aquí agradezco a la madre colaboradora de la clase de mi hijo por aclarar que las mujeres con coche también eran bienvenidas; animo a todas las corredoras aficionadas a plantarse cada vez que escuchen una ordinariez -los niñatos se vienen abajo enseguida-; y anuncio que me he comprado un coche. En otro concesionario.