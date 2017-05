Los andaluces y la Expo

Veinte y cinco años hace ya de la Expo de Sevilla. Como pasa el tiempo. Y todavía siguen las dudas. Me refiero a la falta de confianza del pueblo andaluz en la Expo, en sí mismo. La Expo fue un éxito, para Sevilla y para Andalucía. Nadie creía que la inversión de 200 mil millones de pesetas de la época iban a servir para algo. Y todavía hay dudas. Paralelamente, la olimpiada de Barcelona sí era una buena inversión. No había dudas y menos para los catalanes. Y aquí radica la diferencia entre un pueblo (los catalanes) que cree en sus posibilidades y otro (los andaluces), que desconfían de las suyas.

Cenando con Emilio Casinello, presidente de la Sociedad Estatal, me contó una anécdota que reflejaba y refleja la mentalidad del pueblo andaluz. Decía que llegaba al aeropuerto de Sevilla y cogió un taxi. Para comprobar el estado de ánimo de los sevillanos le pregunta al taxista, que opina usted de la Expo, y le contesta éste, pues una obra para que se coman unos pocos el dinero. Esta era y sigue siendo la opinión de una mayoría de andaluces. Nunca se ha escuchado decir que las Olimpiadas de Barcelona fueran una pérdida de dinero (y recuerden lo del 3%) Es la falta de confianza en nuestras posibilidades, en Andalucía como pueblo, capaz de ser como los demás sin creérnoslo. Y con la Expo se demostró. Se dio una gran imagen, una gran apuesta. Fue la apuesta de un andaluz como Felipe González con una gran visión de futuro y que creía en las virtudes de su pueblo. Fuimos durante ciento ochenta y cinco días el escaparate del mundo y se saldó con un rotundo éxito.

A pesar de que nadie creía que los andaluces fuéramos capaces de desarrollar tamaño reto. Además, decían que nosotros, los del sur, no nos merecíamos tamaña inversión. Años estuvo la Expo por las salas de la Audiencia Nacional ensuciando la mejor obra realizada en España, buscando el escándalo, el desprestigio. Fue Garzón el que archivo el caso. No recuerdo que la Olimpiada fuera escaneada de la misma forma que la Expo. Faltaría más. Los catalanes no se equivocan, son cultos, trabajadores. ¿El AVE para Andalucía? ¡Qué horror! Mejor para Barcelona. Nosotros, los andaluces, nada. Escuchaba hace unos días al periodista sevillano Javier Aroca hablar muy bien de la Expo y afirmaba que la Exposición Universal del 92 había servido, entre otras cosas, para que Sevilla dejara de ser "cateta". Totalmente de acuerdo. Yo diría que Andalucía. Pero todavía nos falta algo, mucho diría yo. Fíjense que hoy, un cuarto de siglo después, continúan las dudas de que para qué sirvió tamaña inversión. Hoy un cuarto de siglo después, se sigue insistiendo que lo que fue la Expo estaá abandonada, cuando la realidad es que existe un Parque Científico y Tecnológico que maneja dos mil millones al año. Esto, fuera de tecnicismos protocolarios, era lo que pensaban los andaluces de la Expo. Esta trasformación de Andalucía nadie duda de que sin un presidente del Gobierno andaluz como Felipe González (hoy criticado por tontos ilustrados) y con un gobierno que lo respaldaba, jamás hubiese venido. Hoy estaríamos soñando con el AVE. Hoy sigo creyendo que el mayor enemigo de las andaluces somos los propios andaluces. ¿Tiene esto relación con La Isla?