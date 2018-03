No sé de locuras de amor. Sólo hice locuras por ira o por picor. En nombre del amor no se mata, en nombre del amor no se practica la violencia. En nombre del amor hacia una pareja, hacia un hijo, hacia un padre, hacia un equipo de fútbol, hacia una religión, hacia un país, no se alza la mano contra otro. Aunque los tiempos dicten lo contrario, aunque las circunstancias nos empujen a colocarnos en los extremos, tan lejanos unos de otros que ni nos olemos los cuerpos, ni recordamos cómo se dibuja nuestro reflejo en el ojo del otro. Qué difícil es el amor en los tiempos de la cólera. En los tiempos de las hogueras virtuales parece que no hay más luz que la de las bengalas de los iracundos. Y si es difícil quererse aun lo es más no odiar lo diferente. En los tiempos de la cólera, del apocalipsis de los grises, el amor es un brote verde que rompe un pequeño trozo de asfalto. Igual de discordante, de desafiante. Es una lección, es una esperanza.