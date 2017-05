De akí y de allá

Yya está bien, mi inkilino lector, de rajar de los políticos que tanto se preocupan por los que desgraciadamente no tienen techo. Algo que también a este opinador de la cosa sorprende, pues no lo esperaba y ahora me llena de satisfacción el comprobar que todavía quedan políticos que saben dimitir. Pues todo esto viene a cuento por lo ocurrido la pasada semana cuando la señora concejal de nuestro ayuntamiento, Ana Lorenzo, de famosa y rancia estirpe, actualmente albergada en el "sanchismo", que sin saber su grabación inoportuna, pilotaba con toda su buena intención a una necesitada familia a okupar una morada vinculada a una entidad bancaria. Cosa que no está bien, pero si lo comparamos con otros agravios cometidos a lo largo de estos últimos tiempos en esta sufrida democracia, no sería para mí al menos tan dañino. Aunque lo que más me sorprende de todo es la dimisión de la edil en cuestión, ya sea por esto o por aquello, pero al final se ha ido. Algo que no se lleva ni akí ni allá. Y mientras la señora alcaldesa ni mu.

No obstante, a pesar de todo esto, una vez más, esta abandonada Isla ha sido noticia en medios nacionales que, como siempre, lo es de cosas ni buenas ni provechosas. Aunque espero que alguna vez y pronto ocurra lo contrario.

Y si por aquí hay okupas dirigidos por ediles atrevidos o atrevidas, por allá está el desokupar a Franco de su sepultura en el Valle de los que cayeron. Algo achacable a esa dichosa "memoria histórica" que recreó el ínclito Zapatero. El máximo culpable de esta nueva desunión y de odios entre todos los españoles. Extrañándome además, cómo a pesar de todo este desastre que nos embarga, aún permanece el ilustre isleño y general Varela en su caballo de piedra, ya que todavía no se le ha dado ningún empujón y continúa como siempre en nuestra plaza del Rey. Pero poco le queda.

Porque si hay alguien que de nuevo pudiera gobernar y arreglar esta Isla necesitada, no es otro que el señor Loaiza. Un ex alcalde al que su partido lo lanza de nuevo hacia el gran sillón que se merece. Un político con experiencia que será capaz de nuevo de avivar esta ciudad y colocarla en su sitio y poner en marcha otra vez todo lo que esta pobre Isla requiere.

Así que, de akí y de allá, de todo un poco, he pretendido hablar hoy, intentando que mi reflexivo lector se lo piense y reconozca cuántos okupas más podrá haber en esta Isla furtiva.

En un país como éste, donde cualquier cocinero, como sigamos así, llegará a ser el ministro de cultura. Y eso que todavía no ha llegado el Pedrito Sánchez. Tiempo.