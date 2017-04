He logrado vivir sin miedo en una ciudad en alerta 5 por terrorismo. He dejado jugar a mis hijos en el patio pese a haber un secuestrador en mi barrio. He sobrevivido a un tornado. Mi vida, así descrita, es digna de una película de acción. Y sin embargo, cualquier persona con móvil podrá contar lo mismo.

Hace tiempo que, cansada, dejé de desmentir los bulos que circulan en mi entorno. Por el camino me he dejado mucho tiempo y esfuerzo. Mi particular juramento hipocrático me obligaba a la defensa de la verdad. Compartía mensajes oficiales de la Policía desmintiendo las alarmas, hacía capturas de pantalla a los tuits del Ayuntamiento negando que los colegios estuvieran cerrados por alerta de temporal, y todo sin éxito. La respuesta, más o menos disimulada, era siempre la misma: "Lo que tú digas; pero yo lo mando, por si acaso". He llegado a mandar por whatsapp una entrevista mía a un inspector sanitario para desmontar un supuesto envenenamiento masivo en las granjas andaluzas. Lejos de zanjar el rumor, la historia tomó más fuerza: "Eso es lo que te cuentan a ti, pero no puedes creerte todo lo que sale en los medios".

No nos confundamos. El "por si acaso" no delata ingenuidad. Quien rebota la historia "por si acaso" puede que no le dé crédito. No importa, porque no busca la verdad, busca el impacto: la emoción de difundir una información asombrosa, sea o no cierta; el morbo de revelar datos desconocidos; incluso, creo, la emoción vivir situaciones extremas en la monotonía del día a día. Si quieren poner sal a la vida, quién soy yo para arruinar sus fantasías con los hechos.

Temo más otros bulos. Esos que no tienen un efecto inmediato pero dejan un poso mental que configura nuestros prejuicios. Esos que hablan de palizas de un musulmán refugiado al personal de un centro médico -falso-, del sueldazo de la infanta Leonor -falso-, de la petición de Podemos de prohibir las procesiones -falsos- o de la mujer que no fue atendida por Cáritas por no ser inmigrante -falso-. La defensa de la verdad no es patrimonio de los medios. Pongamos de nuestra parte.