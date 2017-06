Se acaba el tiempo

No tenemos tiempo". El video en el que una gaditana con cáncer pide que no se rechace la donación de Amancio Ortega a la sanidad pública es realmente estremecedor. Esa mujer, como bien dice, no quiera saber nada de ideas políticas. Quiere vivir. Y le da igual si la donación de 320 millones para renovar equipamientos contra el cáncer la hace el dueño de Zara o el portero del Peñarol. Yo entiendo a quienes defienden que la sanidad pública debería ser autosuficiente sin tener que depender de mecenazgos privados. Ese sería el escenario ideal. Pero la cosa está como está. Y antes de rechazar el gesto de la Fundación Amancio Ortega, bien podrían pensar en quienes ven en su ayuda una puerta abierta a la esperanza. A quienes las nuevas máquinas podrían alargarle la vida o curarles del todo les da igual que Amancio quiera hacer publicidad o caridad. No tienen tiempo para debates.