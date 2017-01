Con el abanico abierto

Siempre esa feria del turismo que es Fitur presenta y representa todo aquello que los diversos municipios que allí se hallan intentan indicar y difundir por los cuatro costados del universo mundial. Leyendas, emblemas o lemas, marca o señal de lo que se quiere dar a conocer y vender. No obstante, a veces todo esto no se consigue, porque lo que se difunde no tiene verdaderamente sentido o ese vídeo promocional que hoy es lo más frecuente no posea esas consignas atrayentes o seductoras que se pretenden.

Pues sí, mi chiclanero lector, algo parecido es lo que la actual responsable del turismo de esta ciudad, Ana González, intenta y procura abriendo el abanico. Porque eso fue lo que dijo y anunció en la rueda de prensa previa a su marcha para Fitur, "abrimos el abanico para que Chiclana pueda ser visitada durante todo el año". Apostando sobre todo por un turismo de naturaleza, lo que distribuiría en tres grandes ejes para conseguirlo, como la creación de rutas para conocer esos parajes naturales; vender paquetes promocionales para poner en valor esas rutas y entablar relaciones con otras administraciones para la consecución de todo este tinglado. Algo, que digo yo, no es ni nuevo ni original.

Porque esto del abanico tiene su comentario. Y lo de la naturaleza naturalista también. Ya que si hay que abrirlo es porque estará cerrado. No obstante, eso del abanico, con el frío que hace, no lo veo muy acertado tampoco. Yo más bien lo dejaría como está, pues de esta manera hay más espacio que tenerlo abierto. Y así se vería con más claridad y con toda naturalidad a esos angulones que se sembraron en el Iro hace casi dos años; se contemplarían mejor los hoteles cerrados durante tantos meses; cataríamos un río tan natural que da asquito verlo; observaríamos con ese abanico sellado esas gaviotas flotando sobre esas límpidas aguas, y hasta pienso que nos podríamos imaginar con mayor nitidez el paso de un repleto tranvía por el centro de esta ciudad tan natural.

Y así, con esto del abanico, nos reafirmaba también la señora González, que abriéndolo aumentarían las visitas a la ciudad -con los hoteles clausurados-; se rompería la estacionalidad -todo el año sería verano-, y se pondría en valor -expresión tan política como recurrente- las grandes posibilidades que tiene nuestro municipio. Y yo diría más, pues si queremos tanta naturalidad con ese abanico abierto, podríamos convertir nuestra bonita playa de la Barrosa en una naturista o nudista y así lo natural cobraría su verdadero sentido.

Por tanto, después de lo comentado, mi natural lector, sigo pensando que todo esto es un lío. Pero bueno, y yo aquí, esperando el tranvía, con el abanico. Y la Patrica que no aparece.