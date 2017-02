En la clasificación de cualquier categoría, cuando la temporada está terminando, existen zonas de tranquilidad y zonas de ansiedad.

Un equipo está en zona de tranquilidad cuando tiene el ascenso asegurado o cuando está en la parte intermedia de la tabla sin opciones de ascender ni la preocupación por evitar el descenso, o bien cuando ya sabe que está descendido y no tiene solución.

Hay dos zonas de ansiedad: la que ocupan los equipos que luchan por evitar el descenso y la zona en la que están los equipos que lo apostaron todo por ascender y que no pueden perder la ocasión.

El Cádiz se encuentra en una situación especial. Está jugando en la zona de ansiedad por el ascenso de categoría, pero con la tranquilidad de que está a punto de lograr su objetivo, que es la permanencia. Eso le permite afrontar con tranquilidad los partidos, arriesgar un poco más, disputar los encuentros sin presión añadida…, en definitiva la situación ideal para que un equipo tenga buenos resultados.

Hace poco, en la tertulia de la taberna del Tríplice se hablaba de la conveniencia del ascenso del Cádiz este año. Uno de los tertulianos mantenía que era mejor esperar y consolidar el equipo, que quien rápido sube, rápido baja. Epaminondas le dio la razón. Otro, que acababa de cumplir 99 años, prefería que el Cádiz subiera ya, porque no sabía si podría esperar mucho. Esta idea fue apoyada por Epaminondas y por varios más que añadieron que si se puede conseguir el ascenso, que se intente. Epaminondas dijo que estaba de acuerdo, pero alguien contestó que estaba dándole la razón a todo el mundo y que no todos podían tener razón. Epaminondas, quizás por ansiedad, no dijo nada más, pensando que el último que intervino también tenía razón.