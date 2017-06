Vuelvo a San Carlos

Vengo de un tiempo en que se decía que mejor no decir las cosas, no vaya a ser qué. Verdaderamente fue un tiempo de silencio, título de una novela imprescindible para entender aquello, por cierto. Pese a todo, o quizás por eso mismo, soy dado a hablarlo, si no todo, mucho. Y no me duelen prendas la crítica al revés, o sea, el elogio. Que es lo que -aviso- me dispongo a hacer del hospital de San Carlos. A donde he vuelto, de acompañante. Fácil la comparación con el Puerta del Mar, que es el Hospital Jefe. Hay una humanidad doliente, no cabe duda. Y el hospital gaditano es la prueba. Sobre todo cuando uno ve las colas en el mostrador de Información de la Planta 1ª o las atestadas Consultas Externas. No es que en San Carlos no ocurra que retrasos puntuales u otras razones atascan algo las consultas externas pero es ya "el aire" del hospital el que es otro aire, que no se ha desprendido de decenas de años bajo el concepto militar de disciplina, de jerarquía. No es mala la disciplina y mucho menos en la Sanidad. Se trata de un sistema de orden y racionalidad, no es lo arbitrario ni la improvisación.

Soy un defensor total de la Sanidad pública y, en general, me niego a aceptar que la gestión pública venga viciada de origen, como genéticamente. En ocasiones me siento un liberal desengañado. Y no magnifico el Estado del Bienestar pero tampoco me burlo de él. España no podría volver atrás ni en este ni en otros asuntos pensados para beneficiar a la ciudadanía. Si no fuera así, las palabras del pórtico de nuestra Constitución carecerían de sentido, no seríamos el Estado social y democrático de derecho. Lo que sería una caída en picado a los tiempos oscuros, los tiempos de silencio, el pasado peor.

He vuelto a San Carlos y me gustaría dar las gracias a todos los que lo hicieron posible, que San Fernando tenga un Hospital Público de calidad. O lo vaya teniendo. Las instituciones y las personas deberíamos alentar sin desfallecimiento el crecimiento de San Carlos, que todavía tiene mucho pendiente. Sin que se vaya este aire de eficiencia, de atención buena, amable, que las clínicas ofrecen, y el hospital de día, y las urgencias. Es por eso que mucho agradecería saber cuáles son los próximos planes para San Carlos. En equipamientos, personal, nuevas camas y servicios. Lo importante es que tengamos siempre la sensación de que se crece, se aumenta, se sube. Hasta completar las posibilidades reales del edifico, del que fue Hospital Naval inaugurado por El Rey Juan Carlos I siendo almirante capitán general Vicente Alberto Lloveres.