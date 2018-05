Vota robot

Hace unos días, en las elecciones de un distrito de Tokio, se presentó una candidata muy particular: Michihito Matsuda, un robot con Inteligencia Artificial. ¡Y fue la tercera más votada! A sólo 400 votos del segundo candidato. Basaba su campaña en el desarrollo de políticas imparciales y equilibradas. Aparte del bochorno de los candidatos que quedaron por detrás del robot, resulta curioso que los humanos, buscando la rectitud y la honradez, tengamos que recurrir a las máquinas.

Además se hace inevitable la comparación entre el político robot y el político profesional, de esos que se tiran décadas arrimados a la candela del poder. A un político robot se le puede sustituir apagándolo al pulsar un botón. Pero a un político profesional cuesta más trabajo echarlo. Se conocen especímenes que llevan 36 años de concejal. Ya ves, qué fatiga…

Tal como está el patio es preferible un político robot a un político profesional. Sus ventajas son muy variadas. Un poné: un político robot no pierde el tiempo diciendo cosas que no hace falta decir, porque están muy claritas. Otra ventaja es que, al estar exentos de ambición, no necesitan salir continuamente en la tele y en los periódicos diciendo chorradas. Además, como no tienen parientes, no necesitan enchufar a cuñados, hijas o pelotilleros.

Por lo demás, los políticos robot son tirando a republicanos, pues les resulta imposible ajustar sus circuitos a ideas tan descabelladas como la monarquía o, qué sé yo, los boniatos parlantes. Ni pueden cantar "El novio de la muerte".

Otra ventaja es que un político robot hace un doctorado en dos meses (siempre que lo pague Aguas de Tokio) pero es tontería ya que carece de vanidad, y le da igual tunear su currículo con masters, títulos y medallas.

Un político robot tampoco tiene época de celo. Algo ventajosísimo. Pero, ¿se parecen en algo el político robot y el profesional?Veamos: el político robot simula la inteligencia humana, pero no la tiene. Igualitos. El político robot no tiene sentimientos… bueno, ejem, mejor no seguir comparando.Y es que Tokio está más adelantado que Cádiz, pero nunca se sabe.