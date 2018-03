Vivo sin vivir en mí

Hasta no hace mucho se decía, quizás con un exceso de optimismo, que todo quisqui era inocente hasta que no se demostrara lo contrario. De un tiempo a esta parte, no es que se diga que nacemos culpables hasta que no demostremos nuestra inocencia, no, pero tal y como va la cosa, presuntos sí que somos, y los que se escapen a esta consideración, puede que no hayan tenido oportunidades o estén en expectación de destino para dejar de serlos.

Si se analiza someramente lo que está ocurriendo en todos los niveles, es posible que el calado de la corrupción sea bastante más profundo de lo que se da a entender, lo mismo que reconocer que haya corruptos de primera, de segunda y de tercera. No sería exagerado afirmar que no haya movimiento que no conlleve una maldad oculta, ya sean pactos contra natura, quiebras en empresas boyantes hasta dos días antes, subvenciones sospechosas, sobornos a discreción que, a fin de cuentas y mientras no se han ido descubriendo los pasteles, resultaban bagatelas aunque se trate de unos cuantos millones de euros. Hay que ser comprensivos, paisanos; ante el panorama que se vislumbra, cada cual está en su derecho de llevarse su parte alícuota; ahí tiene el Caso ERE, los púnicos, los impúdicos o cualquiera de las operaciones llevadas a cabo para subvencionar bajo cuerda a los partidos y que el intermediario se lleve religiosamente su porcentaje.

Los peores presuntos son los que por ignorancia o por despecho se mueven en el terreno resbaladizo de las ¿ideologías, doctrinas? sin otra finalidad que acusar a los de enfrente para distraer la atención sobre los pecadillos de los propios, y lo pongo en diminutivo porque los propios, llegado el momento, solo alcanzaron el grado de tentación, ni siquiera tentativa, más bien travesura; total, peccata minuta en esta selva salvaje donde todas las alimañas anidan en la acera de enfrente. ¡Malandrineeees! ¿Pero hubo alguna vez once mil vírgenes?

Sin embargo, pese a lo perverso de acusar como táctica de auto defensa, a la gente normal siempre le queda la sombra de la duda. Como cuando se estudiaba con preguntas y respuestas aprendidas de memoria: "¿Qué es el Infierno?" -"El conjunto de todos los males sin mezcla de bien alguno"-. O bien: -"¿Qué penas padecen los condenados?"-"Pena de daño y de sentido".

Esto, la verdad, nunca fue comprendido por ningún párvulo, ni por ningún adulto; claro que tampoco era necesario entender nada de nada, la cosa iba de adoctrinar, ¿Adoctrinar ha dicho usted? ¡Qué casualidad, lo mismo que ahora! Menos mal que ya están superados los infiernos, los purgatorios y los catequistas emboscados. ¿O tampoco? La realidad es que se sigue la misma didáctica aunque no se trate de la salvación eterna, sino la del día a día y la del futuro más inmediato, que con galones y siete años de permanencia calentando el asiento, se tiene la jubilosa jubilación asegurada. Para los que no tienen entorchados siempre les quedará algún consuelo remunerado aunque eso sí, con el "vivo sin vivir en mí", que no están los tiempos para confianzas excesivas.