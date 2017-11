No es lo mismo "vivir por la calle", que "vivir en la calle". Por desgracia en este País nuestro sigue habiendo personas obligadas a vivir en el segundo supuesto, y eso no conviene olvidarlo.

Recomiendo la película de Juan Miguel del Castillo "Techo y comida", cuya acción se sitúa a dos pasos de nosotros, en Jerez, y pinta una realidad sumamente cruda, que muchos conciudadanos nuestros tienen que soportar. La desigualdad social se está agrandando merced a unas políticas que la favorecen. La casualidad y la suerte, buena o mala, no existen.

Pero yo quería ser positivo y me limito a esa breve puntualización, que me ha parecido inevitable.

Los pueblos del Sur de Europa y algunos del Norte de África, más parecidos a nosotros de lo que pensamos, somos muy aficionados a vivir por la calle. O lo éramos, yo qué sé. Los pueblos del Norte se meten mucho más en casa, entre otras cosas porque en Noruega o en Suecia hace frecuentemente un frío que pela; en Amsterdam o en Londres llueve más que cuando enterraron a Bigote.

Ello no les resta encanto a esos países, que tienen cosas que a mi me parecen excelentes; pero casi prefiero que me busquen por los países del aceite y el vino, antes que por los de la mantequilla y la cerveza. Cuestión de gusto, por más que uno nunca desdeñe una buena Pilsen o una Guinnes.

Cuando era niño y vivíamos en Madrid, mi padre tenía su tertulia a la puerta de una botica vecina, en el barrio de Cuatro Caminos. Sacaban unas sillas a la acera y a veces una botella de licor y siempre un botijo, y ahí se ponían a arreglar el mundo. Los niños jugábamos en la calle, previo aviso materno de que mirásemos a los dos lados, por si pasaba el tranvía o algún coche, ya que en aquel viejo Madrid había poquísimos automóviles y el tranvía 45 circulaba despacito con chavales encaramados a los topes.

Aquí en Chiclana también se vivió mucho por la calle. Mi mujer y mi suegra me cuentan que en su calle se liaban tertulias nocturnas entre el correteo y los juegos de los pequeños. Incluso más tarde, cuando llegué aquí por primera vez, el pueblo vivía mucho por el exterior de las casas, sea en charla vecinal, sea en los numerosos bares. Bares inolvidables, como "El Rincón" u otros similares. Claro que en esas tascas entrañables era difícil encontrar una mujer entre la turba de parroquianos masculinos y, por desgracia, la cultura machista no se ha extinguido del todo. Lástima.

Lo del callejeo también te lo encuentras, por ejemplo, en Tetuán; eso sí, con la carencia femenina que deploro en el párrafo anterior. La invasión callejera es aún más notable en Ramadán, a sus horas, claro está. En Argel y en Túnez la calle es populosa siempre o casi siempre.

Las medinas marroquíes son fascinantes, no tanto por lo que se ve en las tiendas, siempre abiertas de par en par, sino por los oficios que en la calzada se desempeñan y por las tertulias. Junto al bazar de mi amigo Mustafa se liaba cada noche una partida de naipes (bastante gastados, por cierto) con té y algún que otro fumeteo de kif (hachís, nunca).

Ya digo que somos mucho más parecidos que lo que algunos quieren creer, ignoro por qué estúpidas razones.

En la Italia del Sur, tan distinta a la del Norte, también hay bastante callejeo, como lo hay en Marsella, por ejemplo. Lo que sucede es que, según mi experiencia, ha ido disminuyendo mucho. Cosa que, según me parece, también está pasando entre nosotros. Se trata de un fenómeno de "aculturación", y perdonen, queridos amigos el palabro. Significa, en términos sencillos "Proceso de recepción de otra cultura y de adaptación a ella, en especial con pérdida de la cultura propia".

Dejaremos a antropólogos y sociólogos que desentrañen a su gusto las causas de este hecho; tampoco es cuestión de lamentarse y entregarse tontamente a la nostalgia, ya que eso de que "cualquiera tiempo pasado fue mejor" se puede traducir en que el presente no lo disfrutamos, ni nos gusta.

Mentira podrida. Por ejemplo ahora no se pasa tanta miseria ni se padece tanta hambre, como sucedió en momentos bien recientes de la Historia de España, y se disfruta de más libertades públicas, aunque haya algunos políticos inconscientes empeñados en restringirlas a base de "leyes mordaza" y otras aberraciones.

De todos modos a mi me parece que no estaría mal que recuperásemos algunas buenas costumbres de antaño y no permitiésemos que se nos prive del placer de comunicarnos con nuestros vecinos sin ningún motivo especial. Nuestros vecinos son la mar de interesantes y, en su mayoría, simpáticos. Hasta el detalle de saludar y que te saluden, aunque no tengamos una relación demasiado próxima, es cosa de buena educación y resulta agradable.