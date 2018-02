La lectura de Diario del Carnaval me suministra valiosa información y me evita el tener que estar pendiente de la gente carnavalera.

Los ideólogos del Carnaval han suprimido los descansos en el Concurso de agrupaciones que se celebra en el Falla. No para hacer más cortas las sesiones, no, sino para evitar que el público abandone sus localidades y las agrupaciones se vean solitas en el escenario.

No me digan que el asunto no tiene gracia. Resulta que nos habían vendido la burra de que el Concurso creaba enorme expectación en toda Andalucía. Que había colas increíbles para adquirir una entradita. Que Canal Sur y Onda Cádiz se disputaban su retransmisión. Y al final resulta que hay que tomar medidas para que el patio de butacas no quede desierto.

Muero de risa. Por lo visto, el aficionado sale del Falla para tomar una cerveza y una tapita y ya no se le ocurre volver a su localidad para escuchar un pasodoble.

No me extraña. Siempre he dicho que el Carnaval no interesa a nadie y que los aficionados a esta fiesta ordinaria son tres gatos que hacen mucho ruido. En Cádiz, por ejemplo, sobran sitios para colocar la carpa, pero los carnavaleros insisten en ponerla en Canalejas para que todos sepan que estamos en Carnaval.

Pero vuelvo al tema de los descansos. ¡Me ha llegado al alma! Eso de que el público prefiera el menudo del Duca a una comparsa, me ha llegado al alma. ¡Abajo el Carnaval! ¡Viva el menudo!