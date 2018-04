Naturalmente a Praga no llegan las noticia de nuestro país en toda su dimensión, siempre son parciales y siempre sesgadas, como aquí, según quien las de, pero con menos posibilidad de contratarlas con los protagonistas.

La Republica Checa bastante tienen con lo suyo y con lo de los vecinos, nada menos que cuatro: Polonia, Alemania, Austria y Eslovaquia y un poquito más retirado, pero muy próxima culturalmente, Hungría.

Erika está ya haciendo las maletas para volver a Praga, apenas un par de días más en Cádiz, que le ha gustado mucho, todo hay que decirlo, aunque nos echara en cara el escaso aprovechamiento turístico de nuestros valores positivos como la gastronomía, la historia, la cultura, los monumentos…, dice que, prácticamente, solo sol y playa.

-La próxima vez que vengas estará todo el teatro romano visitable, los museos abiertos prácticamente toda la semana y con horarios amplios, la casa del obispo y un ascensor en la Torre Tavira...verás como nos ponemos las pilas. Es posible que el Teatro Pemán también esté terminado, solo por citarte algunas mejoras. Y no me meto ya en la cuestión hotelera, con Puerto América, Valcarcarcel, Tiempo Libre y no sé cuántos hoteles más.

-Me parece que me estas tomado el pelo (Bueno, ella eso no lo dijo así, no sabe lo del pelo).

-Todo depende de lo que tardes en volver. Aquí la unidad de tiempo para obras públicas, o privadas con tramitación ante organismos públicos, es el decenio.

-Definitivamente no me creo nada Jaime.

-Haces bien. No es serio.

-El otro día me empezaste a hablar de una Ley de Memoria Histórica que no entendí muy bien. No acabo de comprender lo que se persigue. Cuál es su utilidad.

-Si, te explico. En un principio se pensó como un resarcimiento a aquellas personas que perdieron a sus seres queridos en la guerra civil. Una Ley que ayudaría a encontrar y recuperar los restos de esas personas y darles sepultura, pero se ha desvirtuado. Se ha convertido en un revanchismo, un abrir viejas heridas…de hace casi un siglo.

-No te gusta.

-Estaba de acuerdo, opinión muy personal, con la idea inicial que abarcara a los muertos de los dos bandos. No en lo que se ha convertido. (Continuará)