Vía libre para soñar

Había que ganar y se hizo. Goleada al Sevilla Atlético y primer objetivo cumplido. Se alcanzaron los 50 puntos que tanto se estaban atragantando y a partir de ahora hay vía libre oficial para soñar. Pero pese a la victoria, Cervera volvió a estar crítico con sus hombres y abrió la puerta a las dudas sobre si este equipo está preparado para pelear por el ascenso. Ojo, que vuelven a ser palabras de entrenador. De nadie más. Yo creo que sí, que el equipo está preparado para pelear por ascender. Pero todo eso va a pasar por corregir errores, entre ellos el exceso de confianza, como los que se vieron en el partido ante el filial sevillista. De entrada, no sé si por ver las cosas demasiado claras entes de tiempo o simplemente por esas cosas que tiene el fútbol, a los 15 segundos estuvo a punto de adelantarse el Sevilla. Posteriormente, con el 2-0 se volvió a ver claro algo que no lo estaba tanto, como es el dar a un rival por muerto antes de tiempo, y llegó un gol de los sevillistas que puso el "veremos a ver" en la grada. Se solventó de inmediato la papeleta, cierto pero como bien avisaba Cervera, no todos los equipos van a ser el Sevilla Atlético. Pese a todos, tres puntos vitales para seguir en la lucha. Soy de los que entiende que el mensaje crítico del entrenador no va encaminado poner un parche antes de tiempo ni avisar de que no hay equipo para ascender. Cervera sabe que sí que lo hay, pero que para ascender hay tener la cabeza amueblada en cada minuto de cada partido, y en eso le fallan sus hombres. Viene avisando el técnico, como si fuera un mantra, desde hace varias semanas. Y en rueda de prensa posterior al partido dijo que "así no se puede competir con los mejores". Mirando siempre el lado positivo de la vida, como diría mis admirados Monty Python, lo cierto es que pese a todos estos errores el Cádiz sí que está compitiendo con los mejores a estas alturas de la liga. No hay que ser matemáticos para saber que si despejamos de la ecuación los errores cometidos durante la temporada y los corregimos, solo cabe estar mejor que lo que estamos, que ya es decir. El Cádiz está haciendo una temporada de ensueño un año más. Solo falta concienciarse de ello. Nada más. Dando el cien por cien no se debe temer al fracaso y nadie le va a reprochar a este equipo que no se consiga el ascenso cuando se pelee hasta el ultimo minuto por cada balón.

Pero con confianzas innecesarias sí que habrá para darle motivos a los más críticos con el equipo. En definitiva, que solo queda ponerse las pilas mentalmente y confiar en que se puede. Porque es posible. Y no solo el play off, sino el ascenso directo, que creo que debe ser el objetivo. Luchando por ello te asegurarás el play off. Si luchas por el play off te puedes quedar fuera. Hoy hay una ocasión enorme de dar otro golpe en la mesa y sumar tres puntos ante un rival asequible, antes del Tourmalet del Huesca y el Rayo, donde el Cádiz se puede coronar con el maillot amarillo o que le entre una temida pájara. A sumar.