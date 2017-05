Vergüenzas por las desvergüenzas

Hace unos días leía un apunte de Mario Benedetti; "El olvido está tan lleno de memoria que a veces no caben las remembranzas y hay que tirar rencores por la borda. En el fondo, el olvido es un gran simulacro repleto de fantasmas". Aceptar un pensamiento como este no es fácil, y menos entre los que practican los olvidos selectivos como justificación de rencores inexplicables.

Creo que es oportuno utilizar esta confesión cuando lo que está ocurriendo en la debacle del PP sirve para que se rasguen las vestiduras aquellos que podían habérselas rasgado mucho antes, cuando los escándalos, ya en democracia, se producían en la acera de enfrente, entre los de 'cien años de honradez', convertidos ahora en leones rampantes.

Todo empezó cuando los partidos se dieron cuenta de que para mantenerse no tenían suficiente con las cuotas de sus afiliados. Descubrieron también que el Estado articulado en Autonomías- eran pirañas insaciables, no solo -¡pchs!- para beneficiar a los contribuyentes, sino para estar calentitos ellos y ponerse a cubierto de cualquiera de las ocurrencias (chorradas y gastos innecesarios) de los que ostentaran el poder. Así nació la necesidad de arrimar dinero contante y poco sonante para financiar lo escasamente divino y descaradamente humano.

Cronológicamente reinaba el PSOE cuando empezó la cosa bajo la visera democrática. Antes, a duras penas, se había sobrevivido a tantos golfos... -Independencia de Guinea, Fosfatos, Redondela, Matesa, MMM, Sofico...-; claro se estaba en lo que se estaba, cochina dictadura, etc. Pero a lo que vamos, a que en democracia, 'cronológicamente', le tocó al PSOE limpiar las corrientes submarinas de aquellas cloacas, al menos eso prometieron. Pero se falló en la interpretación real entre dictadura y democracia, aunque ésta, lógicamente, no se hubiera digerido del todo. Tampoco ahora, no tiemble.

Negar que el año del santo advenimiento (1982) al PSOE lo votaron hasta los mediopensionistas, ahí están las estadísticas. No fue cuestión de ideologías, ni siquiera de revanchas, sino simple sentido común o, llamémosle escarmiento: tanto tiempo a la derecha del padre se necesitaba que las izquierdas -y su siglo de pregonada honradez- tomaran el timón para corregir el rumbo. Nos equivocamos. Todavía no sabíamos que el rumbo lo marca el gran capital que mueve el -o al- mundo. Para abreviar, era inevitable arrimarse a él y participar de las cloacas donde el dinero se ha movido siempre, porque si no, a ver cómo se pasó de la pana a la alpaca.

Que hoy, los que entonces empezaron el pastel se conviertan en corifeos del drama que nos toca vivir parece, cuando menos, cinismo. ¿Dónde quedan, pues, aquellas maniobras de Filesa, Malesa, Time-Export, madres y maestras de Púnica, Gürtel, Palma Arena, Valencia, etc.? ¿Dónde el Caso AVE, los Fondos reservados, Roldán, los Cursos de Formación, PER's, ERE's, Mercasevilla, y hasta los cafetitos de 'mienmano'? ¿Pero hubo alguna vez once mil vírgenes? Tampoco estaría de más recordar que fue el PSOE el primero en practicar la más canallesca de las políticas antisociales al desmantelar toda la industria del país, so pretexto de peaje obligado para entrar en Europa.

Qué razón lleva Benedetti cuando afirma que "El olvido está tan lleno de memoria que a veces no caben las remembranzas y hay que tirar rencores por la borda". O guardar silencio sepulcral para enterrar definitivamente la vergüenza de todas las desvergüenzas.