Veni, vidi, vici

Si los Diputados del Congreso fueran todos cadistas, Ana Pastor no tendría que mandar a callar a sus señorías. Le bastaría con ponerles el gol del Tenerife en el minuto 92 para dejarlos mudos, que fue como nos quedamos todos los cadistas cuando ya pensábamos en rival para el play-off. Las redes sociales son como la maldición de tocar la copa de una final al saltar al terreno de juego. Basta con que alguien anuncie una clasificación matemática antes de tiempo para que te despierten del sueño en el minuto 92. Pero ya no hay nada que podamos hacer. Solamente confiar en ganar hoy para seguir soñando. Nos pueden valer otros resultados, pero mejor no tentemos al diablo. Al menos Cervera lo tiene claro y piensa que el empate no nos valdrá. Mejor ir con esa idea. Y se podrían decir muchas cosas, pero no es el momento. Vamos a dejarnos de pensamientos o miedos de no entrar en play-off hasta que eso no sea una realidad. A día de hoy lo que toca es pensar en que dependemos de nosotros mismos para estar. Y con esas tenemos que ir todos. Dejen los argumentos, las críticas, los reproches y todo lo que ustedes quieran para cuando llegue el momento, que ojalá que no llegue. Porque si hoy ganamos, las criticas no tendrán fundamento. Dos años, dos, nacidos para sobrevivir y peleando porque vuelva Messi al Carranza. En eso está todo el cadismo de acuerdo. Y sobre la pelea por alcanzar el play-off, la diferencia no está en llegar o no llegar, sino en el modo de hacerlo. Si el Cádiz hubiera estado toda la temporada en la octava, o novena plaza y al final no se mete, sería una temporada para el recuerdo. El temor está en haber estado más de 20 jornadas ahí arriba para llegar al final con más miedo del necesario. Pero, por fortuna, dependemos de nosotros mismos. Y se acabó. Y sí, pase lo que pase yo soy de los que cree que Álvaro Cervera debería ser el entrenador cadista para la temporada que viene. El eterno problema del fútbol es que hay gente que entiende que cuando te gusta alguien en su trabajo no se le puede hacer ni un reproche. Cervera, con sus pros y sus contras, ha elaborado un sistema de juego que he llevado al Cádiz varios peldaños más de su objetivo. Y por eso tiene el crédito suficiente para hacer lo que mejor entienda, aunque a veces los que no lo entendamos seamos nosotros. Y es que en fútbol siguen mandando los resultados.

Así que hoy vayamos a por todas desde el minuto uno. Sin especular, sin usar la calculadora, sin pinganillos en el banquillo, sin esperanzas de fraternidad andaluza ni homenajes a Blas Infante, sin miedo, sin presión, sin reproches, sin división de opiniones, sin discusiones de alineación o planteamiento, sin rencores, sin nervios, sin prisas, etc. En definitiva, un partido para dejar los SIN y quedarnos sólo con dos CON: Con dos cojones y con la seguridad de que podemos y lo vamos a conseguir. Listo. Mañana si quieren nos peleamos y discutimos. Hoy, pónganse todos la camiseta del Cádiz y animen. Lo vamos a conseguir. Sí o sí.