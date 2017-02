Vendetta, padrino, vendetta

Es inevitable que, viendo la temporada del Cádiz, el punto de oro logrado en Mallorca hasta sepa a poco. Cierto es que en un partido feo pudo ganar cualquiera, pero viendo como se dio la jornada el subconsciente ya empieza a dejar de mirar a la parte baja de la tabla (mal hecho). Más allá de sumar un punto más, que significa uno menos para la permanencia, queda ese regusto de haberse podido quedar a tan solo tres puntos del ascenso directo. Efectivamente no es nuestro objetivo, pero es que pasan las semanas y esa posición que tiene el Cádiz nos sigue poniendo cachondos. El equipo sigue ilusionando y sumando puntos y así cada vez resulta más complicado en ver los puntos que nos separan del descenso y nos está empezado a entrar tortícolis de mirar para arriba.

Hoy tenemos partido frente al Mirandés, de infausto recuerdo en la primera vuelta, donde si nos dicen que aquel partido estuvo arbitrado por Curro Jiménez, del Colegio de la Serranía de Ronda nos lo creemos. De ir ganando 0-2 pasamos al 3-2 con expulsiones incomprensibles y decisiones arbitrales aun más incomprensibles. Es de esos partidos que cuando acabe el año se empiezan a hacer cábalas sobre donde estaríamos con tres puntos más. Esperemos que no afecten a la clasificación final, pero con una liga tan apretada como esta, muy raro sería que no echáramos de menos esos tres puntos. Hoy, de todas formas, con un Mirandés en penúltima posición, sería mejor encarar el partido con la idea de que nos enfrentamos a un colista que hacerlo pensando en vendetta de La Familia Pepperoni. Pero oye, si se consigue una victoria holgada, nada nos va a impedir sentirnos como el Capo Manolo Santander, disfrutando de la victoria pensando en atracos de otros tiempos y en pasadas eliminatorias de ascenso contra el Mirandés. Pero no corramos, que primero hay que ganar, y aquí se hay demostrado más de una vez que el más tonto hace relojes de madera y funcionan.

A mí lo que me preocupa es que el equipo ha disminuido esa capacidad goleador de la que estaba haciendo gala. En los tres últimos partidos solo se ha conseguido un gol. No sé si será coincidencia que haya sido en los partidos con juego más feo y si es que esos partidos nos parecen aún más feos porque no haya habido gol que nos alegre el día.

Lo que sí es cierto es que al equipo no se le puede pedir más de lo que está ofreciendo. Empezar una temporada pensando en salvarse (en ello estamos) y estar a estas alturas con números que de seguir así aseguran un play off de ascenso es de traca. La plantilla se ha reforzado en el mercado invernal y veremos a ver si los nuevos dan el empujoncito extra necesario para soñar con llegar aún más lejos. Para ello, sumar hoy los tres puntos se antoja necesario, porque a partir de las semana que viene tenemos rivales más complicados, según dice la tabla. Vamos a Getafe y recibimos al Reus, dos de los equipos que pelean por el play off. Pasito a pasito, que esto tiene tela de buen color. Ese que está maldito pa los artistas.