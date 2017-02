Veinte años no es nada

No ni ná. Que me lo digan a mí y a parte de mi generación JASP (¿Se acuerdan?). Una de las noches falleras más mágicas que recuerdo ocurrió hace 20 años. Por aquel entonces, se podía cantar a las 5 de la tarde, la única cadena local emitía con agüillas y al día siguiente. La autonómica desembarcaba en semifinales y hacía un selecto filtro de coplas que enseñaban al resto de Andalucía en programas especiales de poco más de una hora por sesión. Todo, excepto la final, en riguroso diferido. En la comparsa la purpurina resistía a duras penas pero iba en claro retroceso ante una avalancha de tipos realistas, de caras sucias, mandiles y mucho mucho gris. Las alegorías estaban de capa caída. Los cuartetos hacíamos popurrises por decreto-ley, los coristas no cantaban desperdigados por el escenario y las chirigotas ya se clasificaban entre clásicas y modernas.

El pase a la Final se dio un domingo. Allí, dispersos entre el Falla, la calle Hércules y Santa Rosalía, un puñado de veinteañeros, de estética mitad Kurt Cobain, mitad Antonio Carmona, esperaban con los transistores. No había otra manera. Ni tele en directo, ni smartphones con Twitter … En la Ciudad de Cádiz …retumbó en Fragela.

Lo siguiente fue histórico. Poco a poco nos nombraban... la chirigota de los hermanos Carapapa (Blancanieves), la comparsa de Tino Tovar (La Botica) y su grupo con Bienvenido, Palomar, Kichi (o Jose María González, como vean), nuestro 'Cuarteto Local'… Bati, Selu, Paco Chouza y un servidor, acompañando a Gago, Bocu y Figue que ya estuvieron el año anterior. Veinte tacos, recién salidos del instituto y entrábamos como una apisonadora.

1997… No hubo nunca una irrupción tan soberana de gente tan joven en una final. Ni una revolución tan duradera. Ni unos peinaítos tan horteras, ojo.