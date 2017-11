La cara de algunos era un poema. Sus hijos, delincuentes. Quién lo hubiera dicho. Quién hubiera dicho que en una charla escolar sobre riesgos de Internet les iban a decir esto. Quien más, quien menos, tiene una idea -al menos teórica- de cómo evitar los peligros de la red para los menores: usar controles parentales, vigilar el uso que hacen los niños, no permitirles que den datos privados en redes sociales… y va a la charla más que nada para confirmar lo que sabe y ver si se le escapa algo. Y justo ahí, en su momento de padre/madre ejemplar que se preocupa por el bienestar de su prole, va la pareja de la Policía Local y le suelta que uno de los principales riesgos es que su hijo se convierta en delincuente. Por mandar una foto de un compañero de clase ligero de ropa; por difundir un vídeo que le mandó el amigo de un amigo a un grupo y en el que sale una niña; por contribuir con sus comentarios al escarnio de otro menor… Sin maldad, sin conciencia. Quizás por seguir la corriente, por no desentonar.

Los progenitores, por lo general, tememos encontrar a nuestros hijos como víctimas. Al hablar de Internet, pero también en cualquier otra situación de acoso, un asunto ante el que existe una sensibilización creciente. Tememos que sean víctimas porque descartamos que sean acosadores: lo sabríamos, nos decimos.

A mí lo que me da más miedo es que en esta cruzada contra el acoso -físico o virtual- nos olvidamos de la gran mayoría: los que asisten impasibles al acoso. Los que por no meterse en líos hacen la vista gorda, los que evitan apoyar al más débil aunque la causa sea justa y tratan de pasar inadvertidos como si no fuera con ellos. Ignoran, puede que porque no se lo hayamos dicho claramente, que la unión hace la fuerza, que la rebelión es lícita ante las injusticias, y que su silencio los hace cómplices.

Necesitamos niños y niñas valientes, que consigan aislar a los acosadores. Los necesitamos ahora, para eliminar el sufrimiento; y en el futuro, para que tampoco dejen pasar conductas ante las que generaciones anteriores, muy alegremente, hemos desviado la mirada.