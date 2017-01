¿VUELVE MONKEY?

Año nuevo vida nueva, y parece que comenzamos con buenas noticias para la ciudad, a pesar de los agoreros de la "santa oposición" que parece les agradan más las malas noticias sobre la ciudad que cualquier cosa que sea positiva, por muy leve que esta sea. Pero allá ellos y sus opiniones, son muy libres de hacerlas, pero, eso sí, les invitaría a que las hiciesen con un poco de objetividad. Desde mi punto de vista, no creo se pueda criticar un hecho puntual como el del alumbrado navideño y olvidarse que cuando gobernaba su partido, un año casi ni existió el alumbrado, esto por decir algo porque perlas parecidas hay muchas.

Pero vayamos a lo positivo, hace días una fuente bien informada, me comento que se están produciendo avances para el retorno del Monkey a la ciudad. Noticia que por no esperada, me lleno de satisfacción y de esperanza.

El formato sería a lo largo de un fin de semana y como siempre Tali, Jesús y César dispuestos a darlo todo en pos de ese ansiado reestreno. A estos tres fenómenos de la naturaleza se les están uniendo otros colectivos, que me van a permitir que de momento me los calle, pero como siempre son gente que tiene ganas de que todo lo que se fue vuelva y que desde hace muchos años están trabajando por y para que la ciudad vuelva a ser lo que fue.

Pero también existen ciertas dudas y algún que otro, vamos a llamarle "despistado" que está dispuesto a poner palos en las ruedas en vez de empujar la carreta que nos devuelva el Monkey Weekend a la ciudad. Cuando las casi siempre fuentes fiables de un periodista me lo comentaron, no daba crédito a lo que escuchaba, las razones del posible boicot eran tan increíbles que de momento las vamos a dejar apartadas, por eso, por increíbles y porque son mas dignas de unos de los grandes "sainetes" que escribía nuestro paisano Pedro Muñoz Secas que de otra cosa.

Pero vamos a dejar este asunto aparcado de momento y cuando llegue la hora, si es que lo hace, retomamos el tema con nombre y apellidos.

Buenos vientos a todos los ciudadanos y ciudadanas de el Gran Puerto de Santa María.