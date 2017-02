Vaya por delante que me gustan las chirigotas clásicas. A mis mellizos de 8 meses les canto el pasodoble de La Familia Pepperoni y el "Piedra a piedra se va haciendo una muralla", de los Salseros del 92, para que coman. Pero en estos años he echado mucho en falta la chirigota de humor puro y duro. Desde que me pedí la excedencia, se había quedado solo El Selu como exponente del humor por el humor. Pero esa esencia que tanto me gusta ha vuelto este año. Que hayan venido desde Sevilla es lo de menos, porque la gracia no es patrimonio de nadie. Pero me alegro enormemente de la buena acogida de "Esta chirigota cae bien" y de la finalista "No te vayas todavía". A la hora que escribo esto faltan dos horas para que empiece la final y no tengo ni idea de como quedarán. Sí dicen que les he servido de inspiración, lo más normal sería que les dieran un Segundo Premio, jajajaja. Pero estoy muy contento de ver que alguien recoge el testigo de la chirigota surrealista y humorística de presentación a popurrí. Este tipo de chirigota no tiene artificio donde esconderse. El humor tiene eso. Los que basamos el repertorio en hacer reír nos la jugamos a cara o cruz. Si consigues la risa es un éxito y si no lo consigues te quedas en nada, al borde del mamarracho. Aquí no hay más. A algunos les parece que este tipo de chirigotas no dice nada, que no hay denuncia. Siempre dije que para denunciar algo está la comisaría y que es de absolutos amargados tener que buscar una explicación a la risa. El carnaval es crítica e ironía pero, sobre todo y para mí, humor. Y cuanto más mejor. Por eso les agradezco a estos chirigoteros que hayan seguido este camino y les agradezco de corazón el pasodoble que me dedicaron. Ojalá que no se vayan todavía y se queden por muchos años. Nos hacían falta a muchos.