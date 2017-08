Turismofobia

Toda masificación es molesta, desagradable, y una buena muestra de ello es el turismo desmadrado. Si a esto se le añaden la falta de educación que se practica, el poco respeto que se tiene hacia los demás, los abusos de todo tipo y una sensible bajada de la calidad que se ofrece, con razón piensan los agoreros que estamos en el preagonía de la gallina de los huevos de oro. Quemar autobuses o invadir restaurantes no ayuda precisamente a afianzar esa industria que produce más ingresos que el petróleo en Arabia Saudí.

Hay que reconocer que muy agradable no es llegar a una ciudad de la costa y que se tenga que aparcar a tres kilómetros; que no se encuentren mesas libres para comer a la hora que a uno le apetezca; que en la playa, antes de llegar a la orilla, haya que salvar un mar de sombrillas y de cuerpos rebozados en cremas, y de niños con palitas, y de señoras con hamacas, y soportar largas colas para las duchas, para los servicios, para el carrito de los helados... La verdad, hay cosas que no se comprenden, como esta de llamar descanso a este veraneo con tantos elementos en contra. Pero información existe y cada uno es libre de machacar su vida como quiera.

El fondo del problema es que en España no se ha hecho nunca política de prevención -o de anticipación-, que es la única válida, porque tratar de ir remendando lo que se descose por el mal uso de tendencias y costumbres, ahí están los resultados. Si solo se dictan leyes cuando ya no hay más remedio, así nos crece el pelo que nos crece. Si muchos municipios hacen oídos sordos y ojos ciegos a los turistas de borrachera, de balconing, de meoning, de follaming, de botelloning sin que se proteja a los que los sufren, es, más que una manifiesta incompetencia, una canallada cuando aún no se ha dictado una ley para poner en la frontera a los que provocan esas situaciones, prueba añadida a la indefensión del ciudadano corriente ante esos abusos, amén de la estulticia habitual de los de siempre: los mindundis eventuales.

Quiero decir que de transigir con toda esa inmundicia -incluyendo el efecto llamada- so pretexto de libertades, a pasar a la turismofobia que ahora se ha puesto de moda, media un abismo, sobre todo cuando nadie es capaz de exigir normas de comportamiento. El resultado está a la vista: la industria turística en España corre serio peligro de desaparecer.

Ya digo, personalmente soy incapaz de verme en medio de ninguna riada de personas que abarrotan los aeropuertos, los hoteles, los restaurantes, las carreteras... siento escalofríos con sólo pensarlo; no digo nada cuando me asomo al televisor y contemplo los panoramas; o sea, que comprendo perfectamente a los señores que se respetan a sí mismos: nada de paelladas patronales, nada de barbacoas con vecinos de la urbanización, nada de pulpadas, gambadas, chorizadas, laconadas multitudinarias; nada de pisar una playa, ni interés por conocer un camping a no ser que la persistencia televisiva abunde con algún reportaje de esos que ponen los vellos de punta. Claro que esto no sirve para enderezar lo que ya está torcido y cuyos culpables son... ¿Se atreve a adivinarlo?