Turismo de riesgo

No niego que, en tiempos, hice turismo por libre. Era agradable aquella sensación de libertad sin horarios mientras descubría paisajes y costumbres inéditas. Desde que se empezó a viajar con el cronómetro en la mano, desde que se masificaron estas escapadas, fui perdiendo interés: hacer cola incluso para tomar una fotografía puede crisparle los nervios a cualquiera. Así es normal que muchos pueblos se sientan invadidos a pesar de que el turisteo se haya convertido en su primera fuente de ingresos a pesar de que hayan acabado con el sosiego de sus habitantes.

He conocido -conozco- a muchas personas que aceptan -y prefieren- el turismo de aluvión; dicen que es la forma de hacer nuevos amigos (¿) y que en tropel se sienten más seguros. Bien, no lo discuto, cada cual es libre de no tener iniciativas propias y que, llegado el caso, aceptar protocolos puede llegar hasta ser cómodo y necesario a pesar de los riesgos imprevistos, bien por las inseguridades políticas e incluso, vacunados, por las deficiencias sanitarias y/o alimentarias que pueden llevar a situaciones desagradables.

Unos amigos me contaron la experiencia que vivieron en Brasil con una excursión no incluida en el paquete contratado por la agencia y cuya iniciativa y responsabilidad correspondía al propio hotel donde se hospedaban. Convencidos de que a aquella excursión irían muchos de los compañeros de viaje, llegó la mañana señalada y se encontraron con que sólo ellos habían picado. A las puertas del hotel esperaba un jeep destartalado y un chófer de pinta atrabiliaria. Ya escamados subieron al coche y entraron en la selva; el objetivo era llegar hasta un salto de agua majestuoso y un lago paradisíaco, al menos era lo que rezaba en el folleto. Llegaron y vieron que, en efecto, a pesar del traqueteo y el mosqueo enorme por la pinta y el silencio sospechoso del chófer-guía, el paisaje y los ciento y pico de kilómetros, bien valía la pena. Bueno, relativamente, como casi todo. A la vuelta falló el motor, el chófer silente trató de arreglarlo inútilmente y después de muchos intentos dijo que lo mejor era que esperaran donde estaban, junto al jeep y unos bocadillos, mientras él, andando por la jungla, iría a buscar a alguien capaz de solucionar el problema. Y allí se quedó la pareja, en medio de la nada, viendo cómo caía la noche, un miedo horrible y sin tener otro cobijo que el propio coche. No durmieron. Pasaron las horas. Por encima de las frondas vieron algo de claridad, amanecía y ningún humano había dado señales de vida, sólo el ruido de pájaros y animales invisibles eran los únicos acompañantes. El miedo en ellos había crecido hasta cotas impensables. Se sentían abandonados. Sobre las cuatro de la tarde volvió aparecer el guía en otro vehículo, tan destartalado como el jeep, acompañado de dos individuos de parecida catadura. Creyeron morir. Pero no, arreglaron la avería y ellos volvieron al hotel sin más contratiempos.

Cuando me lo contaron, les dije sin ambages: -Vosotros tuvisteis la culpa-. Lo reconocieron y desde entonces no han vuelto a reincidir.

¿Podría decirse lo mismo de esa empresaria portuense que ha perdido la vida por curiosear nada menos que en una favela donde hay muertos todos los días por culpa de la droga? Siento lo ocurrido, pero tal y como están las cosas, toda precaución es poca. La curiosidad, mata.