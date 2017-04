Tranquilos, que esto va a ser muy largo

La jornada de la semana pasada comenzó de la mejor manera posible. Un triunfo del Oviedo ante el Girona, que nos permitía ponernos a cinco puntos del segundo clasificado en caso de victoria ante el Tenerife. Pero lo que comenzó siendo un buen augurio se torció al día siguiente. No pudieron ir peores los resultados para el Cádiz. Perdió ante el Tenerife, ganó el Oviedo y el Huesca (séptimo), también venció y se pone a solo cuatro puntos de Play Off. Afortunadamente, el Getafe no se sumó a la fiesta y perdió contra nuestro rival de hoy. Lo mejor: seguimos terceros y queda una jornada menos. Lo peor: la cabeza se aprieta tela y el colchón con el séptimo clasificado se reduce.

Le preguntaban a Álvaro Cervera en El Larguero de Cádiz del pasado miércoles si perder ante el Tenerife adentraba en los planes y el técnico respondió con su sinceridad habitual. Quizás no entraba en los planes, pero a lo mejor tampoco entraba ganar en Girona. Las cosas hay que verlas desde la distancia y antes de esos dos partidos seguramente todos hubiéramos firmado sacar tres puntos de seis ante esos dos difíciles rivales. A estas alturas de la temporada no es bueno que aparezcan los nervios que parecen tener algunos en la grada. En primer lugar porque no hay motivos para estar nerviosos. El objetivo está cumplido y todo lo que venga de más será un regalo. Quedan once partidos y esto va a ser muy largo. El décimo clasificado, que es el Lugo, está tan solo a seis puntos de play off. Es decir, casi la mitad de los equipos están en la pelea por subir. Y eso significa que en estas once jornadas se van a robar muchos puntos unos a otros. Si ir más lejos, mañana tenemos un Tenerife - Oviedo en el que prácticamente cualquier resultado nos puede beneficiar. Hay un Huesca - Getafe hoy a las seis donde también nos pude valer cualquier resultado. Lo dicho, aquí el que mejor esté y mejor calendario tenga es el que se va a llevar el gato al agua. Al Cádiz le quedan rivales duros de aquí a final de liga. Huesca, Levante, Valladolid y Sevilla Atlético, entre ellos, amén de los que están abajo por deméritos propios pero tienen nombre para hacerte un descosido, como el Zaragoza. El partido ante el Tenerife fue pésimo, es cierto. ¿Y qué?. Hay días que las cosas no salen y punto. A aprender de los errores y a seguir mirando hacia delante.

En el Cádiz hay licencia para soñar. Se puede y se debe soñar de aquí a final de temporada. Hay margen. Si partimos de la hipótesis de que el segundo puesto ya está perdido (que eso está por ver) olvidémonos de ser terceros y lo que sea. Lo importante es entrar entre los seis primeros. El Cádiz atenta contra las estadísticas. Asciende los años que peor lo tiene. Entrando de cuarto clasificado con un final de temporada pésima. Ascendiendo años atrás cuando se dejó de poner dinero en Segunda B y se confió todo a jugadores de la casa. Cuando peor pintan las cosas, ahí surge el Cádiz. Y por eso, este año que solo estábamos para mantenernos, vamos a dar guerra.