Tranquilidad, míster

Un lunes a las las nueve de la noche no es hora de fútbol. Pero es lo que hay, gracias a Doña Tele. Es que lo que toca, y habrá que sobreponerse a la hora y al día. Al menos volvemos a Carranza después de haber roto la dichosa rachita en Almería, tierra resucitadora donde las haya para el cadismo. Pero ahora toca refrendarlo en casa, donde solo se ha ganado un partido. La mala racha de resultados ha dejado secuelas. Al menos eso se desprende de las declaraciones de Álvaro Cervera, que parece algo molesto con el tratamiento informativo y popular sobre la falta de resultados positivos. Cádiz es una plaza fantástica para cualquier profesional del fútbol, pero también complicada. Muy complicada. Y por eso me sorprende que Cervera, un tipo cabal donde los haya, manifieste que no tiene crédito, sino gente que valora su trabajo. Evidentemente, cada uno es libre de pensar lo que le de la gana, pero creo que el entrenador del Cádiz se equivoca. Cervera tiene un crédito que otros no hubieran tenido en esta mala racha, crédito ganado a pulso por lo demostrado desde que cogió al equipo en Segunda B. Las críticas a tu trabajo siempre molestan. Lo sé porque lo conozco de primera mano. Pero a eso nos exponemos todos los que hacemos algo de cara al público. Y creo que a Cervera se le respeta más en Cádiz de lo que él mismo cree. La ley del fútbol es así de siesa. El fútbol no tiene memoria, y eso deberían saberlo todos los que se dedican a él.

Álvaro Cervera me ha parecido el mejor entrenador que ha tenido el equipo los últimos años. Y me lo sigue pareciendo. Tiene claro a qué juega y como tiene que hacerlo. Y tiene fe en lo que hace. Pero cuando la pelotita no entra hay nervios. Aquí y en Pekín. Y cada afición critica en base a sus expectativas. En el Real Madrid echan a entrenadores yendo los primeros, porque además de estar arriba hay que jugar bien. Y aquí en Cádiz también hay quien exige por encima de sus posibilidades. Dice Cervera que en Cádiz no se para, que cogió al equipo en Segunda B y que le exigirán llevarlo a Champions. Paciencia Míster. Eso solo se lo exigirán algunos. Otros sabemos de donde venimos y, de momento, nos conformamos con mantenernos en Segunda sin sufrir demasiado, a la espera de una temporada como la del año pasado para soñar.

Pero efectivamente, cuando no se gana se pone a parir al entrenador sin ton ni son. Pero no solo a Cervera. Es algo inherente al fútbol. Es lo que tiene el fútbol, que no es una discusión sobre mecánica cuántica, sino algo sobre lo que todo dios se cree con derecho a opinar sabiendo de lo que habla. La crítica duele, Álvaro, pero mucho más peligrosas que las críticas son las adulaciones de los que se suben al carro del éxito ajeno. Los que más te piropean son los que antes se te tiran al cuello en época de vacas flacas. Así que tranquilo, Álvaro. Tiene usted crédito. Y ganado a pulso. Pero esto es fútbol. Para lo bueno y para lo malo. No se nos enfade, que lo necesitamos feliz para darnos más alegrías. ¿Vale?