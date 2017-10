Trabajar bajo amenaza

¡qué desagradable me parece el cartel que hay frente a la clínica Santa María del Puerto! Da la sensación de que hay que "defenderse" de los médicos. Si ya amenazar a cualquier colectivo parece patético, hacerlo a aquellos a los que confiamos nuestra salud no debe crearles un buen estado de ánimo para enfrentar las largas y complicadas jornadas laborales que tiene el personal de cualquier hospital, sobre todo los doctores. El cartel olvida decir: Oiga, que si usted pierde la demanda por exagerada o porque la ley no va a consentir hacerle rico si la parte contraria demuestra que usted falta a la verdad, o que no tiene razón, va a tener que pagar todas las costas de juicio y, por supuesto a nosotros, los abogados defensores, también.

Trabajar bajo presión -sin que respetemos el valor de esos estudios ni la experiencia y vocación de los doctores- repito, no beneficia las decisiones que cada día han de tomar. Si en Derecho es difícil salir adelante, no lo es menos en Medicina. El doctor siempre ha de actualizar estudios, implicarse para mejorar las dolencias de sus enfermos, padecer ante lo que la medicina aún no puede solucionar… Pero es humano, no un dios terrible que maneja la vida a su antojo.

Pasa demasiado en medicina: determinadas personas, creen saber -sin estudiar- lo que conviene a los pacientes.

¡Claro que todo puede mejorarse! Ojalá pudiera contratarse más personal que descargara las largas colas de espera en los hospitales. Que aumentaran, en vez de disminuir, las plantillas durante los veranos. Especialmente en las ciudades que duplican su población, pero en todos los niveles: mejor limpieza y mantenimiento, mayor dotación de policías, más vigilantes de seguridad…

En nuestra ciudad hay colectivos que ganan más que los médicos y entre estos algunos -sólo algunos-, no trabajan como deben. Aparecen las consecuencias: demasiados árboles secos porque nadie los regó, jardines sin cuidar, fachadas lamentables, calles del centro sucias… Los portuenses no podemos acostumbrarnos ni resignarnos ante esta desidia general porque la ciudad es nuestra responsabilidad. Las vallas publicitarias deberían reflejar mensajes positivos que nos hagan ser mejores ciudadanos.