Como yo también paro, este comentario lo escribo por adelantado, mientras espero la llegada de la enésima borrasca de la semana y sigo los preparativos de la huelga feminista. Lo dejo dicho por si de aquí a la publicación del artículo tenemos que lamentar -esperemos que no- algún desastre natural similar al vivido el pasado domingo, y mi columna queda desactualizada.

Los efectos del tornado han sido devastadores para los afectados; y más allá de este episodio, las consecuencias del temporal, innegables. Con todo, incluso en estos días, la vida sigue: una vida sin poder tender una lavadora o evitar los charcos, una vida más incómoda, húmeda, en chubasquero, pero poco más. Y sin embargo, qué nos gusta un drama.

El día que la lluvia se tornó tormenta, ya había quien clamaba por el cierre inmediato de los colegios. Yo lo entiendo si hay riesgos de desprendimientos, inundaciones… pero, ¿somos conscientes de que el alumnado está resguardado bajo techo? ¿Que si no pueden salir al patio, tampoco desfogarán mucho más encerrados en su casa? A mí esta corriente pro cierre me pilló despistada porque nació justo tras el puente escolar por el 28-F, días en los que se entonó más el clásico "qué bien viven los maestros" que el "andaluces, levantáos" Y, curiosamente, algunas voces que se quejaban de los problemas logísticos de tener a los niños ociosos eran las mismas que no encontraban raro dejarlos en casa durante las lluvias.

En el otro extremo, quienes en los peores días se han acercado al borde del mar a grabar las olas en primer plano, o hacerse selfies con el viento revolviéndoles el pelo. ¿Ahí no había riesgo? ¿Tenemos que interpretar que las advertencias de las autoridades, los avisos, incluso las vallas eran una exageración?

Al fin, unos y otros son exponenetes del mismo fenómeno: el peliculerismo. No nos vale con sufrir el temporal, necesitamos añadir "tuvieron que cerrar hasta los colegios" o conseguir el vídeo del tsunami. Nos hemos tomado a pecho lo de vivir intesamente.