Tontunas lingüisticas

Ala tertulia de Las Montañas de las siete de la mañana, se añadió hoy el dilecto Juan Tramblet. El Beni Rodríguez también estaba hoy, y, cómo no, Juan Carlos Carrillo y José Acosta Martínez. A prima hora se ojean los diarios y se comentan barbaridades y desafueros. Ejemplo: El cierre y carajera posterior con apertura de carril de Pery Junquera, que decían algunos que para que tanta planimetría, -por plano-, para liar la que han liado. (Yo exculpo a Cavada), los alcaldes tienen técnicos y delegados para estos menesteres y asesores y además han corregido ipso facto. Entonces recuerdo, hace poco tiempo repusieron la película del Watergate, a Nixon, cuya frase de libro perogrullil más excelente era: "Si dos errores no hacen un acierto, probemos con tres". ¡Y se quejan de Trump!

Y es que la burocracia y sus traspiés son tan antiguos como las primeras instituciones gubernamentales. Desde los escribas, leiturgos, epimeletas y curatores acá existe una jerga o argot o siang o jobelín, largonje o lourchebem pseudojurídico muy oportuno y desorientador, muy válido para goces filológicos de autismos lingüistas. El Derecho a entender su propia lengua afecta a todos los ciudadanos, y con frases hechas, construcciones arcaicas, alargamiento de frases, abusos de formas gramaticales, infinitivos, gerundios, pretéritos, etc. Ej. "ser de aplicación", "stricto sensu", "paquete de medidas" y cómo no, fórmulas de cuando los fenicios habitaron la Isla: "Con el debido respeto y subordinación, para que así conste y a petición del interesado/De conformidad con lo establecido en la presente Resolución/Contra esta resolución cabe interponer recurso de…/Vistos los preceptos legales de general y pertinente aplicación al caso y en particular/Se le tendrá por notificado a todos los efectos legales. /Lo que se hace público para general conocimiento. Todo ello adobado, como el cazón, con implementos, provisiones y parámetros…

Si a eso unimos las designaciones de jefaturas, departamentos, siglas y abominaciones la cosa es de locos. "Gerente de iniciativas especiales extensivas", "coordinador de actividades de proyectos extraordinarios de Presidencia". A mí me hubiera o hubiese gustado ser el supervisor jefe de todas las cosas que no tienen supervisor, diplomado en Desarrollo por la Igualdad de Acción Social Solidaria o Supervisor Técnico de la O.M.A.C. (oficina para mandar al carajo), complementariamente hablando.

Pero claro doctores y políticos haberlos hailos y no me extrañaría que algún día aciago y nefasto me enviasen la siguiente misiva: "La ayuda económica administrativa que percibía de parte de esta Delegación, ha sido cancelada, a los oportunos efectos, al tener conocimiento de su fallecimiento. Descanse en paz". Que como decía la copla añejísima aquí nos atan corto. En la Isla de León/pescan con redes y cañas/por la boca muere el pez/cuidado con lo que hablas/. Qué famita, hijo…

A Miguel Ríos Sánchez y Juan Manuel Rodríguez, justo lo contrario de todo esto que cito