Tiren las calculadoras

Una vez más tengo que darle la razón a Álvaro Cervera: el partido de hoy es la final de la temporada. Sí, puede que haya otra, la definitiva, la semana que viene, pero sin la de hoy no hay ninguna otra final. Jamás un partido ante el Elche tuvo tanto en juego desde aquel ascenso en tierras ilicitanas, en aquel mayo de 1981. Sería injusto decir que el Cádiz no ha hecho los deberes a tiempo. El equipo los hizo hace ya bastantes semanas, amarrando la permanencia. Lo demás ha venido por añadidura y si hablamos de este segundo objetivo sí que es cierto que se podría haber resuelto antes, pero la tremenda igualdad de la categoría lo ha impedido. La temporada del Cádiz es un éxito rotundo, pase lo que pase en estas dos últimas jornadas. Tener durante más de una vuelta a un equipo diseñado para salvarse en puestos de play-off de ascenso es para quitarse el sombrero. El pecado del Cádiz ha sido hacer cuentas. Desde que se ha sacado la calculadora, el equipo no ha sido el mismo. Se ha visto a un Cádiz atenazado, arreglando a posteriori muchos marcadores en contra. Sin ese miedo, sin esa presión de las cuentas, estoy seguro que el equipo de Álvaro Cervera estaría ahora mismo disputando el ascenso directo. Y ya hoy no caben más cuentas. Hay que ganar sí o sí para seguir soñando. El problema es que a estas alturas de temporada hay rivales que se juegan la vida. El nuestro, por ejemplo. Y los de otros equipos que están en nuestra misma pelea. Aquí parece que nos la vamos a jugar con Valladolid y Huesca, cuando ni Getafe ni Tenerife tienen nada asegurado. Los isleños se la juegan ante un Nástic a vida o muerte y el Getafe ante un Almería que busca la salvación matemática. Ojo que puede haber sorpresas. Lo más tranquilizador para el Cádiz sería una victoria ante el Elche y, como mínimo, un empate de los pucelanos. Con ese resultado nos serviría el empate en Zorrilla. Jugársela a cara o cruz ante el Valladolid no me gusta, pero después de cosas como la de Chapín nada nos asusta. Aquí no hay nada decidido, tanto que ninguno de los equipos de play- off lo tienen asegurado. Es que ni siquiera el Girona tiene el ascenso directo conseguido. Así es esta División y valgan estos números para demostrar la importancia de lo que está haciendo el Cádiz de Álvaro Cervera. La temporada es de sombrerazo y por eso sería precioso redondearla como se merecen equipo, entrenador y afición.

Lo dije la semana pasada y lo mantengo. Tengo más nervios por meternos en play-off que miedo a no ascender en ellos. El Cádiz es un equipo tela de "sieso". No se rinde, es pesado hasta la saciedad y nunca da por perdido un partido. Lo volvimos a comprobar en Sevilla. Hoy tenemos que ayudar a los jugadores a que no tengan miedo al fracaso, porque no hay fracaso alguno en la temporada del Cádiz. El objetivo está cumplido. Salgan al campo a disfrutar, a soñar y a hacer soñar a un Carranza ilusionado como pocas veces en los últimos años. ¿Quién dijo miedo? El miedo se ha ido. Hay ilusión. Bendita sea.