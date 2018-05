Tirar la toalla

La mayoría silenciada la está tirando ante la impotencia, frente al mamoneo político, judicial, económico que viene sufriendo por mucho que presuman los que dicen ser nuestros representantes, unos chuflas que por fin han conseguido el desengaño, el asco y el desprecio de sus propios votantes que ya no tienen ni las nostalgias ideológicas para camuflarse, cuando éstas se han convertido en madrigueras sin ventanas a la calle para que corra el aire limpio.

Es triste, pero es real lo que se mastica en el aire. Esto no tiene arreglo y nos pongamos como nos pongamos siempre habrá presuntos sospechosos, que es como llama a los políticos en general mi amiga la condesa. Y añade: "El problema no radica en lo que hacen mal, que es notorio menos para ellos, sino en lo que callan a sabiendas, que es la muestra definitiva de sus mezquindades".

¡Mi amiga la condesa! Hace tiempo que no digo nada de ella, ni siquiera cuando me llama horrorizada desde su refugio en Lago de Garda, donde pasa la mayor parte de su tiempo. Ella, aunque nacida en la antigua Real Isla de León, apodada por mal nombre San Fernando, hace tiempo me pregunta -muy de cuando en cuando- cómo nos va por aquí. Suelo contestarle telegráficamente, con sinceridad: "Igual que siempre". "Peor que nunca". "Seguimos muriéndonos de asco…" Como comprenderá no voy a detallarle el desastre de las ocurrencias-proyectos fallidos -todos- ni de la insistencia de los próceres oficiales en seguir viviendo del pasado, actividad estéril, porque no es lo mismo presumir de lo que ya no se posee -estupidez supina-, que practicar necropsias, que éstas al fin y al cabo servirían para analizar las causas y la etiología de la lenta agonía que se padece en este fondo de saco de la Bahía de Cádiz.

En La Isla, cuando ya estaba dictada su sentencia de muerte gracias al desmantelamiento socialista de su industria naval, hubo un tiempo en que el drama se solapó con la especulación urbanística. Y si es cierto que se vio un cambio con nuevas barriadas, le pudo más, como siempre, sus delirios de grandeza: parques empresariales, campos de golf, turismo de élite, hoteles con encanto, playas salvajes… ¡Alicia en el país de las maravillas! Nadie aún le ha prestado atención a este fenómeno del que buenos capitalitos se apañaron los que estaban en la manteca.

Encuentro, pues, justificada la apatía de mi amiga la condesa cuando le digo que la situación es la misma por la que hemos pasado años y años: estar agarrados a una brocha y subidos a una escalera que siempre fue prestada. Jamás hubo ninguna industria auxiliar que saliera al exterior para competir, todas amarradas a la teta del monocultivo y a las subcontratas concedidas a dedo.

Comprendo que pensar con ánimo de analizar la verdad de La Isla es motivo de excomunión; por eso tirar la toalla, impotentes ante los dogmas oficiales es una consecuencia lógica Y si se sale del paisaje doméstico ahí tiene la Memoria Histórica, Zapatero héroe, el PP sin corruptos, el PSOE inmaculado, y todos los demás, patriotas, progresistas, populistas, independentistas, nacionalistas dispuestos a hacernos más felices.

¿Tirar la toalla? ¡Por favor