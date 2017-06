Para los más jóvenes y para los paracaidistas que han sobrevolado, caído y asentado en nuestra ciudad de unos años a estos días, es más que probable que el título de este artículo les parezca más una frase publicitaria con mayor o menor acierto que lo que verdaderamente fue para unas cuantas generaciones de porteños. Cuando utilizo el término paracaidista lo hago bajo la acepción de aquél o aquella que viene por estos lares o bien para llevárselo calentito, o bien para promocionarse dentro de cualquier organización ya sea de carácter político, religioso/cofradiero y/o 'milagrosa' ONG, o bien para dárselas por aquí abajo lo que no es ni por asomo en el lugar donde habitare o de donde viniere. Quede claro el concepto.

Tierra, Mar y Vino fue una postinera caseta inicialmente pensada para una de las ediciones de nuestra Feria de Primavera ubicada entre las décadas de los 60 y 70 del siglo pasado en la zona de Crevillet, que una vez trasladado el festejo al recinto de "Las Banderas" por el primer alcalde constitucional y honorario de nuestra ciudad, Antonio Álvarez Herrera, quedó anclada como sala de fiestas los sábados y domingos desde las 8 de la tarde hasta las 12 de la noche, horas más que castas en estos días que corren.

Fue lugar de ensayos y actuaciones de Los Radar's y Blend 73 entre otros grupos locales, llegando a alojar prestigiosamente en su escenario a la mítica banda de rock sinfónico y andaluz Imán, Califato Independiente. Cierto es que los domingos a medio día se acercaban muchas familias a deleitarse de los famosos guisos que allí se cocinaban cuyos olores llegaban hasta los pinos del coto como aquél que dice.

No cabe duda que el título de la caseta fue todo un acierto, pues recogía en él parte de la esencia de lo que fuimos -que ahora no somos-, por mucho que nos quieran vender la moto unos y otros. Hoy día con la arena de nuestras playas, con el líquido elemento oceánico que nos baña, y con los cada vez más escasos caldos criados biológicamente bajo el velo de flor me da a mí que no nos llega para todos. El neologismo de la posverdad inunda nuestras calles por Tierra, Mar, y en este caso también por el Aire.