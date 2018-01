Tiempo de balance

La labor de articulista obliga a estar al día de las sensaciones de la calle, saber por dónde respira el pueblo para reflexionar sobre sus cuitas.

Pero las tertulias de bares no son lo que eran. Las opiniones suelen verterse en la red antes que delante de un café. De modo que, buscando la máxima eficiencia, he dejado el cortado y me he lanzado a las búsquedas más populares de Google para hacer mi balance del año recién acabado. En estos momentos, es uno de los estudios sociológicos más accesibles e inmediatos.

De lo que hemos buscado en 2017 se deduce que este país sigue debatiéndose entre la modernidad y el tradicionalismo, las dos Españas de siempre. De ahí que dos de las principales búsquedas hayan sido, por un lado, cómo hacer slime -para los que no estén puestos, una especie de blandiblú moderno, y por otro, cómo hacer torrijas. Se registran también preguntas para aprender a reclamar los gastos de la hipoteca o saber si la nuestra tiene cláusula suelo, frente a quienes preguntaron en masa qué rasgos de personalidad tenían según su nombre o signo del zodiaco. Otra división nacional: prácticos y místicos. Que cómo donar médula ósea sea otra de las inquietudes de los españoles dice, en este caso, mucho y bien de nosotros.

De los personajes más buscados se deducen también ciertos rasgos, no sé si de los españoles o del ser humano: Bimba Bosé, Carme Chacón, Ángel Nieto, Miguel Blesa. Nos acordamos de la gente cuando nos deja. Chiquito también está, y solo este caso, por cierto, destacan los andaluces en sus ansias de información por encima de otras regiones.

Hemos querido saber qué es el artículo 155 (espero que el Tribunal Constitucional no le tenga que preguntar a Google), qué es la DUI, y hemos rastreado a Puigdemont. Ninguna sorpresa aquí, no somos impermeables. Sorprende -y preocupa- algo más nuestro interés como nación por saber qué es el lupus o la isquemia cerebral. Quizás habría que pensar en aumentar la inversión en Sanidad.

Remato este experimento de big data indagando las búsquedas más frecuentes relacionadas con El Puerto. Sin sorpresas: el viento, la temperatura y las mareas. Nuestra realidad hecha tendencia de Google.