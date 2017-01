Finlandia se ha convertido en el laboratorio mundial de la renta básica universal. Con este ensayo se pretende romper las inercias económicas que ahora, y desde siempre, están llevando al mundo directamente al desastre a base de cracks sucesivos. Este movimiento merece atención porque podría evitar que los eternos especuladores sigan teniendo el poder, la capacidad de recortar el presente y robarles el futuro a los indefensos. En esta ocasión no se trata de revivir viejas ideologías fracasadas, sino de aplicar la ciencia sin falsas interpretaciones interesadas, que han sido las culpables del desastre que vivimos, ya sea desde el estatalismo teórico hasta globalización estúpida, ya sea desde la vertiente económica, imposible sin la sobreexplotación de los recursos y el irremediable desastre ecológico, responsables de que los dos tercios de la población siga pasando hambre.

Se trata del Think tank -perdón por el palabro, pero así se conoce-, que literalmente significa tanque de pensamiento o, afinando más, laboratorio de ideas. Consiste en que este 2017 se ponga en marcha la experiencia de dotar a 2.000 finlandeses de 580 euros mensuales durante dos años prorrogables. Y transcribo lo leído: "En un país calvinista en el que la cultura de la responsabilidad se respira en cada esquina, esta remuneración adicional es vista por expertos, políticos y ciudadanos no como un regalo, sino como una oportunidad para engrasar la economía y animar a la sociedad civil a iniciar negocios. Tenemos la necesidad de integrar a toda la gente desocupada en nuestra sociedad y en lugar de subsidios por desempleo, la renta básica suena como una buena idea, ya que, además, el 57% de la fuerza del trabajo humano en los países de la OCDE está en riesgo de desaparecer por la automatización y los avances tecnológicos. Hay que empezar a asumir que no todo el mundo puede tener un trabajo porque estamos compitiendo contra las máquinas, y ellas siempre ganarán".

¿Esto sería aplicable en España? Posiblemente, no, a pesar de que en las pasadas elecciones, fueron varios los partidos que llevaron esta medida en su programa electoral; todos con sus lacitos de colores correspondientes, y ese, entre otros, es el problema: la renta básica universal o está desvinculada de cualquier tipo de ideología o será inviable. Pero hay más. Al principio del estudio ya se señala algo imprescindible y que está íntimamente ligado tanto a la forma de afrontar el trabajo como al respeto por uno mismo. Y se arranca así, refiriéndose a Finlandia concretamente: "En un país calvinista en el que la cultura de la responsabilidad se respira en cada esquina..." ¿Me explico, maestro?… Cultura de la responsabilidad. En España, tan amante de las subvenciones por la cara, podría suponer una excusa para no buscar trabajo, total, mientras dure el momio... Ahí están los ejemplos de los cursos de formación, los ERE, la política extorsionadora de los independentistas y todo ese tinglado montado exclusivamente no para asegurar bienestar, sino para fidelizar el voto, compañero del alma, compañero, que madre no hay más que una y a ti te encontré en la calle.

Pero, tranquilo, Jordi, algún día, cuando la cultura de la responsabilidad y el respeto por uno mismo sea una realidad, no estaremos a merced de las ocurrencias partidistas ni de la mangla de indocumentados que viven del cuento. ¿O también?