Desde el ágora griega y el foro romano, fuente de peripatéticos y pensadores, la tertulia fue. Algunas alcanzaron fama porque famosos fueron sus integrantes, no a causa de ella, sino al revés. Famosas las del mentidero del León en Madrid, donde, es eco, participaron comediantes, escritores, Góngora el Tafur, entre ellos. Y famosos los líos de Valle Inclán, presidente de las de Fornos, el Lyon d'Oro, Madrid, La Montaña -en La Isla mantenemos una con ese nombre, José Acosta Martínez, presidente; Juan Carlos Carrillo, secretario; etc...- y el Café de Levante, como en Cádiz.

Famosa fue la del Gijón en Madrid y, en La Isla, las surgidas en torno a las revistas literarias de allende, Gaviota de Poesía con Juan Mena codirigiendo, Erythia, de Julián Blasco Moyano, Sapina de SbiLucart, el Boletín Isla y el Mirador de San Fernando. Amén de Diario de Cádiz que publicaba a algunos autores.

En aquellas tertulias se aprendía, se relajaba y también, un sí es no es, se malmetía. Parecerá mentira, pero nos importaba más la literatura que la vida político-municipal y se escribía estimulados unos con otros. ¿Quieren una pista? El concejal de Cultura de entonces, Alfredo Díaz San Ignacio, facultó la apertura de una en la Biblioteca Lobo, que dirigí, y en las que estuvieron José Carlos Fernández, compañero de la Academia, Ignacio Bermejo, concejal de esta Corporación Municipal actual, entre otros. Eran, fueron, tertulias que cundieron y ellos tienen obra publicada conocida.

Pero, hoy en día, con el cambio de valores, el ácido social de los insultos, el "y yo más", etc... hay tertulias y teatratulias, donde lo que prima es el yo sobre la obra, el ego sobre los valores, el continente sobre el contenido. No una visión literaria de la literatura, no, sino un híbrido emoliente entre el texto, la maldad existencial y el chucuchucu.

Me pone de los nervios, oír con el dedo índice aseverativo marcando el dictus, la afirmación taxativa de que tal o cual texto tiene o carece de "calidad", así, en seco, como un producto de consumo, de marca, un reloj, una tela… No un análisis de su topicismo, o su estructura, o… Y existen talleres, escuelas, ¿de corte y confección, de cocina? Permitan la metáfora que muchos denuestan porque ellos ya son. ¿Y serán?

La vanidad no vive en las efigies, el viejo viento borra los defectos, la obra muere sin la pasión del ideal. Un famoso autor que estuvo en La Isla, venía, le gustaba epatar más que a las del café de las Meninas, durante el trayecto del aeropuerto a San Fernando, soltando dichos, aforismos, ideas, pensamientos como propios. Mi admirado y querido Pepe Chamorro, anfitrión del Foro, le decía "eso es de Ortega", "eso también", "eso es Pascal", "eso Aranguren", y el encumbrado dijo, "Doctor, sabe usted mucho". Y el doctor, riéndose, afirmó, esa frase sí es original de usted. No es de ninguno de ellos.

La Menina del melenón, que se vanagloria de ser gran autora y se autoexalta y ufana de sus libros autoeditados, criticada y temida por su colmillo mediocrísimo, fue, durante el desarrollo de una tertulia al WC. Tardó lo suyo. Alguno, cuando volvió, le dijo al desgaire y sonriendo, si había logrado otra obra importante.

Pero prefiero hablar de estos/estas, y no criticar a Cabada ni a Ana Lorenzo, versión ocupas… Para eso están los otros… Y las otras... Hasta la menina, oé, me lo han contao.