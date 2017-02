Teatro docente

La versatilidad como herramienta teatral se consigue con una buena base adquirida desde el momento en que decides dedicarte al mágico mundo de la escena. El canto, la danza, el entrenamiento corporal, la improvisación, la cultura general, el trabajo de texto, la propia lectura en sí misma son los elementos que se dinamizan en función de unas necesidades previas en cualquier grupo de teatro.

Todo esto que acabo de citar es lo que viene haciendo desde 1974 Emilio Flor Jiménez al que se le ha unido en los últimos tiempos en tareas de dirección el actor Paco Crespo Perles con el Grupo de Teatro Balbo. Hace unos días este grupo de muchachos y muchachas ha conseguido el Premio Nacional de Teatro Grecolatino que organiza el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, en la modalidad de Comedia Latina, con una adaptación de la obra de Plauto Pséudolo. No es la primera vez que tal sucedido ocurre ya que también lo recibieron en los años 2008 y 2011. Y claro, cuando distinguen tu trabajo a esas alturas tan galácticas como puede ser todo un Ministerio de Cultura la lectura es bien sencilla: algo se debe estar haciendo muy bien desde hace muchos años para que este tipo de reconocimientos se den lugar.

La cantidad de generaciones de hombres y mujeres portuenses que han pasado por las bambalinas del Grupo de Teatro Balbo pueden dar buena fe de lo que aquí digo. Cuando alguien vuelca todo su saber y su tiempo, y ejerce su praxis humanista docente inculcando los valores fundamentales del ser humano a través del teatro -responsabilidad, tolerancia y perseverancia entre otros muchos-, puede ocurrir que en el transcurso del camino andado se encuentre, como es el caso que nos ocupa, con el reconocimiento de propios y extraños. El prestigio es inversamente proporcional a según de quién venga la remembranza, y nuestra ciudad no se distingue precisamente por valorar a priori los méritos de los nuestros. Desgraciadamente todavía se tiene que triunfar fuera para que te reconozcan dentro. Decía Ovidio aquello de Gutta cavat lapidem, non vi sed sepe cadendo / La gota horada la piedra no por fuerza, sino por constancia.¿Verdad que sí, Emilio Flor…?