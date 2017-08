Taller solidario de 'compartiendo saberes'

H ACE unas cuantas semanas, en estas mismas páginas, escribía yo un artículo sobre 'Compartiendo Saberes', esa Asociación sin ánimo de lucro que durante todo el año ofrece conferencias, talleres y todo tipo de actividades, totalmente abiertas a todo el mundo, A lo largo del año, de Octubre a Junio, rara es la semana en que no leemos algo sobre las actividades llevadas a cabo por esta asociación que ofrece eventos, actos culturales o actividades y talleres de todo tipo, semana tras semana.

Fue hace ya cinco años, cuando la incansable Tina Fuertes, soñó este proyecto que solo podría soñar una mente como la suya, convencida que la gente colaboraría con ella en la tarea de ofrecer a los demás aquello que habían acumulado a lo largo de sus vidas. La experiencia, el conocimiento, las habilidades…..y no se equivocó.

De manera totalmente altruista, multitud de personas se ofrecieron para participar de forma desinteresada, viendo en este proyecto la forma de devolver a la sociedad algo de lo que ellos habían recibido de ella.

Decía yo en aquella ocasión, que aparte de las numerosas conferencias, se habían impartido clases de todo tipo, desde Castañuelas, Sevillanas, zumba, acuarela, chapado de pan de oro, etc. etc. y decía yo, que había dos talleres que habían adquirido entidad propia por la cantidad de seguidores que tenían, el taller de fotografía Compartiendo Trípode y el Coro Flamenco, Compartiendo Voces, pero sin embargo no hacía mención de otro taller, no menos importante que los anteriores, el Taller Solidario.

Este taller está compuesto por un grupo de doce mujeres dirigido por Carmen Morollón, que se reúnen dos veces por semana, martes y viernes, de diez y media a una y media, en Los Toruños. Los trabajos artesanales que realizan, se los entregan a Jaime Peinado que dirige a su vez la asociación Aires de Ilusión y él se encarga de entregárselo a los niños enfermos en los hospitales de la provincia de Cádiz o a los ancianos de la Residencia de Mayores, como también a algunos hospitales de otros lugares de España y entre sus proyectos tienen el de ayudar también a otras residencias de mayores.

Este grupo empezó haciendo bolsas de fieltro con diferentes dibujos para tapar las "químios" de los niños y ahora hacen gorros de algodón de colores y dibujos divertidos, mascarillas, unos muñecos de búhos con la pajarita naranja, puesto que es símbolo de la leucemia infantil, pajaritas pequeñas color naranja para regalar en las donaciones de sangre. También hacen corazones de fieltro rellenos y gotitas de sangre de fieltro.

Los materiales que utilizan son de algodón, algunos donados y otros aportados altruistamente por ellas mismas.

Una vez al mes visitan la Residencia de Mayores "Puerto Luz" y allí pasan toda la mañana con las personas mayores haciendo búhos, corazones, gotitas, etc También hacen collares, crochet y otros muchos elementos para regalar a los ancianos y a los niños.

El miércoles 26 de julio, fue el día del abuelo y se reunieron todas en Los Toruños, con sus hijos para hacer una convivencia. Hubo pintacaras, un venenciador, juegos antiguos, juegos de magia y de animación, etc etc. Se trataba de integrar a diferentes generaciones y se consiguió plenamente.

Ahora ha terminado el curso y toca descansar pero en octubre empezarán de nuevo otro curso con renovada ilusión.