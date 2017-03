Tabú sexual

No acabo de comprender la actitud de la Iglesia católica en los temas relacionados con la sexualidad. Ese tabú trasnochado a todo lo que suena a sexo; será porque ellos teóricamente no lo practican; ¿pura envidia? Sigue pretendiendo imponer un solo modelo de familia y de paternidad y maternidad. Cada modelo de familia es fruto de su tiempo. Quien lea el Antiguo Testamento comprobará como los Patriarcas eran polígamos, tenían harenes, y procreaban con sus esclavas. ¡Y son considerados santos! Los Apóstoles estaban casados, menos uno que sentía pasión por Jesucristo. En los orígenes del cristianismo, curas y obispos también se podían casar.

No hay un solo modelo de familia; hay familias formadas por hombres, mujeres e hijos, a veces, con abuelos o nietos; hay padres o madres solteras con hijos; hay parejas homosexuales con o sin hijos. Es la realidad de nuestros tiempos, y no es admisible que se quiera imponer un solo tipo, excluyendo y prohibiendo los demás. Las leyes de reproducción asistida y la del matrimonio homosexual no quitan derechos a nadie, los ampliaron a los que no los tenían. Tampoco se entiende que los que hacen del natalismo una de sus señas de identidad, se opongan a cualquier avance científico que permita a parejas con problemas de procreación ser padres. Hoy en día una mujer sin ovarios funcionales puede ser madre con un óvulo donado altruistamente, o serlo sin pareja mediante la inseminación artificial. ¿Por qué les molesta esto tanto a la jerarquía católica? ¡Y a los evangélicos no digamos! Y la alergia a los métodos anticonceptivos es ya un anacronismo inexplicable. Seguir con el "creced y multiplicaos" cuando sobrepasamos los 7.000 millones de habitantes en la Tierra y estamos acabando con los recursos naturales, es de una irresponsabilidad que debería ser considerado como pecado mortal. Una buena información y planificación familiar reduciría drásticamente el número de abortos.

Ahora se oponen también a que cada persona sea del sexo que quiera elegir voluntariamente, del que de verdad se siente. ¿A quién le molesta esto? Todavía estoy esperando un autobús fletado por la Iglesia o por alguna organización autodenominada cristiana denunciando la pederastia en instituciones religiosas. Pero eso lo trataremos otro día.