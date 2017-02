Susto o muerte

En breve la Junta debe resolver el asunto de los conciertos educativos de 598 colegios semiprivados -la mayoría religiosos- de Andalucía. La Marea Verde, Podemos e IU empujan por la izquierda, mientras que la patronal de esos colegios, PP y C's lo hacen desde la derecha. Como siempre, en un caso protestan los trabajadores y en el otro lo hace la patronal…

Además, el dilema, de alto voltaje político, se agrava con el descenso demográfico: hay más oferta educativa que demanda. Una solución sería bajar la ratio de alumnos por aula y mejorar así la calidad educativa, pero no parece que la Junta vaya por ahí.

Así que la cuestión sigue en pie: ¿recortar en la pública o en la concertada? O sea, seguir subvencionando con dinero público a centros de titularidad privada o cerrar aulas públicas.

La escuela no debe regirse por planteamientos economicistas ni por criterios de oferta y demanda. Antes hay que decidir si la concertada es una red auxiliar de la pública o bien alternativa, con lo que puede competir con ella. De otro lado, la concertada alega que también es un servicio público. Algo que cojea, pues apenas tiene colegios en zonas rurales o desfavorecidas.

Y además debe afrontarse si un ejecutivo socialista puede renunciar a la prioridad de lo público ante un modelo ambiguo y ajeno a sus principios. Porque ¿qué es la concertada? Si la Junta paga a sus profesores y los padres no pagan nada, porque -en teoría- son gratuitos, ¿en qué consiste, pues, el negocio? Un misterio que los padres que llevan a sus hijos a esos colegios tal vez podrían desvelar. Ellos alegan que no es prioritario el móvil religioso. Y a mí me da que subyacen picores clasistas…

En Cádiz capital se han cerrado en los últimos años siete colegios. Todos públicos. Parece justo, pues, el clamor de la Marea Verde: el dinero público para lo público, al tiempo que advierte que la Junta ejecuta una privatización encubierta.

Enfrente, la patronal concertada recoge firmas y amaga con movilizaciones, apoyada por PP y por C's -¡ahora socio de gobierno con el PSOE!- invocando la "libertad de enseñanza".

Susana lo tiene crudo: susto o muerte.