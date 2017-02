Sumergirseen la marea

Hay días que ocurre. El edredón es el único refugio posible, afuera el mundo se presenta hostil, extraño y poblado de seres con los que no es posible la comunicación, tú te quedaste muda y ellos se quedaron sordos. La soledad del dormitorio, entonces, se antoja como la única felicidad posible a excepción de la mar, de mi cuerpo bocarriba flotando, los ojos cerrados, el sol calentando el óvalo de la cara que emerge, como un retrato enmarcado de agua, dejando los oídos sumergidos atentos al sonido del vacío insondable, el zumbido que quizás una vez escuchamos en el seno materno... Hay días que ocurre. Pero hoy no. No lo permita, querido lector, queridísimo amigo. Ya habrá tiempo para el lecho y la luz apagada. Levántase hoy, estire las sábanas de la tristeza, sacuda la alhomada de desganas y derrotas. Hoy le necesitamos. Hoy nos necesitamos. La Sanidad es cosa de todos. Vamos a sumergirnos juntos en esta Marea.