De cuando en vez el cansancio domina mis estrofas. Alguna vez el tiempo se repite demasiado. Otrosí vez, igual que existe cultura/contracultura/postcultura/ subcultura, etc., existe la incapacidad de sentir demasiado, el acolchamiento, el abandono. Igual que existen los poetas y los dramaturgos con y sin obras, existen los políticos medio ocres, -ése color- siempre pendientes de las estructuras del partido antes que de sus votantes.

Que siempre pasa igual o lo mismo. Si la playa está destrozada, el caño ciego, los puentes enterrados o levadizos, se gritarán unos a otros, esto es de Costas, del parque natural/ de la Junta, de… y se instarán dimisiones entre ellos, gritos para el silencio, peleas de foro tonto de cara al "pueblo" y nadie dimitirá. Un eslogan parece: El que menos hace, más votos. Ojú.

En Cádiz y en el Puerto y por supuesto, en Chiclana, se trabaja en la playa para semana santa, mientras el tiempo vuelve a diluviar tronando. Aquí no. Es de Costas, dijo el del Desarrollo que no desarrolla y se quedó tal cual. Perdimos el Museo Municipal, el Castillo se deshace, la Cruz Roja, la Casa de Lazaga, único palacete de cierta nobleza en toda la ciudad… Y no quiero pensar que en el Ayuntamiento edificio al que han eliminado "todo lo posterior" al mismo, se conserven las placas a los Hernández y Galanes que quisieron fusilar sin juicio a los disidentes de su idea. Sic tranxit gloriae Rusia.

En la desidia isleña que es hiperdesidia, lo mejor es mirar al cielo. No ya por las nubes de "guata y ceniza" machadianas, sino por los vientos. Cambian más que una ruleta en un tornado. El presidente de la tertulia, José Acosta, que entiende de vientos y de rosas, dice que en la Isla los vientos dan la vuelta y la revuelta. ¿Será como en Tarifa, que afecta a la gente siroquista? Lo parece.

Tengo delante de mí al caño. Agua color de caramelo triste, acorde con la Isla. Miro al cielo y recuerdo que, en los telediarios, llenos de guerras y disturbios, en medio de cualquier atentado miro su cielo. Es siempre lo mismo que en la Isla. Parecen calcados, tanto los colores Pepiño del ocaso como los viejos cirros musculados, los jirones de músculos fibrosos, el cuarteado cielo colágeno que engorda. ¿Verdad amigos y doctores Chamorro, Calap, Cubillana?

¿Alguien ha pensado que siempre, eternamente hay guerra en algún lado del mundo? ¿Qué el cielo con la muerte alzada tiene estos colores?

Es fuerte. Me da pena. Mientras nos quedamos sin playa, sin museo, puede que sin Bahía Sur, y se pelean como gallinas en un corral ajeno. Todavía. Aún. ¿Mejorar al pueblo? ¿Se lo cree alguien? Yo, a veces, no me creo ni lo que veo. Como esas nubes dramaturgas que tampoco hoy tiene obra muerta. Como los barcos y otras gentes.