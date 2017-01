Spoilers de febrerillo

Se trata de enrollarse bien, gente. Nada más. Que sí, que las agrupaciones hacemos un pasacalles hasta llegar al Teatro y usted tiene todo el derecho del mundo de hacer una fotito y publicarla. Que no le quito la razón. Pero vamos a enrollarnos oé. ¿Qué gana usted con eso? No espere el Pullitzer, que de momento está la cosa complicaílla. Tampoco es que en su afán paparazzi creo yo que llegue The Sun y le compre la foto como si hubiera pillado en bolas al Príncipe Carlos en una calita de Roche. Que no. Que es un simple tipo de Carnaval, que se muestra en pasacalles al que quiera verlo, como hacían nuestros abuelos en los tiempos de los bombos fabricados con barricas de sardinas. El estreno del tipo es verdaderamente en el Teatro. Lo de la calle es un trailer que si usted lo fotografía y lo distribuye se convierte directamente en spoiler. Y claro, hay criaturitas que se han comido unas pocas de horas de cola, e incluso unos pocos kilómetros de carretera, que inocentemente en su butaca, sin afán detectivesco ni aires de cotilla, abre el internete para saber como ha quedado el Madrid, y…zasca, se encuentra con el fotón de marras del bonito disfraz de esa agrupación que ya ni le sorprenderá ni ná. Y no le digo nada del efecto cabreo del componente o autor de la agrupación cuando se entera que cuando se abra el telón, va a sorprender menos que Arbeloa por la banda.

Please,no enseñen los regalos de Reyes el día 5 de enero, coñe, que entonces el día 6 no tiene gracia. No miren por la cerradura el vestido de la novia, que trae mala suerte dicen. No cuenten que Bruce Willis es lo que es Bruce Willis en 'El Sexto Sentido'. No está bonito. Dejen un huequito para la magia, que si queremos que haya, la habrá. Si no cuesta trabajo. Que sí, que no es ilegal, ni es inmoral (bueno sí, un poco), ni engorda. Pero ¿Pa qué?¿No?