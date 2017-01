¿Soñamos o nos esperamos?

Se terminaron las vacaciones. Vuelta al tajo. El Cádiz terminó de manera espectacular el 2016 y habrá que ver como comienza el 2017. Los parones ligueros no suelen venir bien cuando se está en racha positiva, mientras que a los necesitados de oxígeno les viene de perlas. Confiemos en que los polvorones no hay hecho mella en la plantilla cadista y se siga a este nivel. Donde veo que el parón no ha hecho mella ha sido en el discurso de Manolo Vizcaíno y de Álvaro Cervera. El objetivo, a día de hoy, sigue siendo la permanencia. Y no puedo estar más de acuerdo con ellos. El Cádiz va a salvar la categoría, salvo hecatombe, ganando seis o siete partidos de los 23 que quedan. Y mientras eso no se consigue no hay que pensar en nada más. Lo de ir a por el ascenso está genial, pero cuando tengamos cumplido el primer objetivo. Tanto para asegurarnos la permanencia como para pensar en ascensos necesitamos ganar partidos. Así que lo mejor es ganarlos con la idea de salvarnos cuanto antes y entonces, a empezar a soñar. Y si el Cádiz sigue al ritmo en el que terminó el año no va a empezar a tardar en soñar. Pero piano, piano.

El cadismo vive un buen momento, pero como bien dice el entrenador hay riesgo de caer en la frustración si se cae a mitad de tabla. Y tenemos que empezar a mentalizarnos de que no sería ninguna decepción terminar la liga a mita de la clasificación. Las cosas hay que mirarlas con perspectiva en tiempo y si a todos los cadistas nos hubieran preguntado a principios de temporada si firmábamos acabar el 12 o el 14, hubiéramos dicho que sí. Yo al menos, y creo que muchos más. Todo lo demás que se consiga será un regalo. Y lo mejor es que cada día está más cerca el objetivo de empezar a pelear por ese regalo. Mientras tanto hay que disfrutar del momento y mantener los pies en el suelo. El Cádiz viaja a Elche esta semana y luego recibe al Valladolid, dos históricos de la Segunda División, separados solo por 2 puntos, pero por 5 puestos en la tabla. Y es que, aún a riesgo de ser cansinos, esto es lo que tiene esta división. El rival de hoy está el 11º y el Cádiz 4º y solo hay cuatro puntos de diferencia. Por eso es fácil de entender la filosofía de Álvaro Cervera. Y el que no lo vea así se puede defraudar bastante y en pocas semanas, si se tuercen las resultados.

Yo creo, sinceramente, que el Cádiz va a luchar por algo más que por la permanencia esta temporada. El equipo tiene calidad, tiene gol, tiene orden y ahora tiene la confianza que dan los resultados positivos. Pero si le confunden los cantos de sirenas lo puede pagar caro. De cualquier modo, unos pensaran por ir a por todas desde ya y otros mantener la prudencia. Y nadie está en posesión de la verdad. Soñar es libre. ¿Pero saben lo mejor de todo esto?. Pues que está propiciado porque estanos cuartos. Impensable a inicios de liga. Y esa es la mejor noticia. Así que Feliz Año 2017 y que se cumplan todos nuestros deseos cadistas. A los prudentes prontito y los soñadores a final de temporada.