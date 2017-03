Semáforos, perros, playas...

Que no, oé, que no me voy a meter con Patricia Cavada. Que no la voy a criticar. Que no merece la pena, oé. Que escribir contra no es escribir. Y defender lo que no tiene defensa, tampoco. El dignísimo Ayuntamiento que preside, no quiere hacerlo mal. Tampoco a lo peor, lo bien que debiera. Pero los Ayuntamientos han metido la pata desde que son o están. Recordemos por ejemplo, el veto a la construcción del Puente Carranza, porque quitaría tránsito beneficioso al comercio isleño. Como si todo el que pasara tuviera que quedarse a tomar algo.

¿Qué ahora es desaguisado lo de los semáforos? ¿La playa canina? ¿Ser el primer ayuntamiento de España que toma partido por la igualdad sexual? Sostengo que es el sueño de todos los tontos del universo venirse a la Isla. Sostengo que no se gobierna nunca a gusto de todos. Que la gente, la masa, -Ortega sic- es altamente manipulable y se puede dinamizar aunque luego no hay quien la detenga, una vez en su inercia. A mí me parece que todo lo que llame la atención sobre colectivos desfavorecidos es bueno. Incluyendo si quieren a Bob Esponja, asexuado legal. A mí me consta que mis gatos quieren otra playa. Que los animales tengan igualdad de derechos con las personas, ya no me parece tan bien, ni que la Sanidad ande cortando medicinas o tratamientos para ancianos y ancianas, donde sobran palabras, falta gramática y camas y personal, ni que nos quieran, copagamente hablando, menguar las pensiones, esas que sostienen la economía de tanta crisis y paro, y que es un reducto de la antigua clase media, hoy denigrada.

Eso y la enseñanza. Cuando Pepe Chamorro, Manolo Cubero y ego, fallamos los premios Andalucía que convoca el Ayuntamiento, los trabajos ganadores fueron de alumnos del Liceo y de la Compañía de María. Concertados centros. De la pública qué quieren qué les diga.

Los derechos se sostienen con leyes. Los gays, lesbianas y otra tendencias, deben ser protegidos algo más que por decretos generalizados porque cada terruño tiene sus atavismos. Las mujeres maltratadas, en estos días han matado más que nunca, deben gozar de una protección real y no de la foto del minuto de silencio a cuerpo presente.

Eso es gobernar. Y sé que en Bienestar Social, Miguel Ríos vela con su delegada por estas cosas asesorando y desarrollando cuanto pueda competerles. Por eso, todo esto no me parece mal, son colectivos afectados. Lo que sí me cabrea es la manía de quitar al general Varela de su plaza, o lo del museo sin despacho, o la falta de trabajo para gente de la Isla. O dar la espalda a la Marina. En fin. Todo lo que sea luchar por un colectivo, bienvenido sea aunque nos llamen tontos.