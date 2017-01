Segunda y buena semana

Aunque ya se fue. La verdad es, mi atento lector, que el año no ha empezado mal. La pasada ha sido la segunda semana de este novato dos mil diecisiete, que, al menos, en cuestión de carácter cultural o exposiciones al respetado público, no ha sido deficiente. Por esto, auguro un buen año para todo lo que es cultura y su difusión a través de estas nuestras instituciones cercanas como la isleña Academia de San Romualdo o ese afanoso y emprendedor Ateneo chiclanero.

Y lo digo, porque el pasado miércoles, la Academia isleña estrenó nueva presidencia. Fue un brillante acto donde el ya caduco presidente, mi admirado José Carlos Fernández, mostró una vez más su talante y habilidad al conectar con su público. Presentando al nuevo presidente, mi querido y eterno vecino José Enrique de Benito. Quien, a continuación, se dirigió a un público que abarrotaba la sala, siempre con ese don tan poco escondido de sinceridad y de buenas intenciones que, estoy seguro, abarcarán su mandato.

Al día siguiente en nuestra vecina Chiclana, esta gran provincia que tenemos y su activo Ateneo fueron los que protagonizaron esa actividad cultural referida. Javier Sánchez Rojas, actual presidente de la confederación de empresarios de la provincia, fue el conferenciante en la casa de la cultura. Una excelente exposición titulada La marca Cádiz que nos sirvió a los que, como este escribidor, conocemos poco de las diligencias y gestiones comerciales y empresariales para saber y entender que esta provincia merece y no ha de ser una más entre todas las españolas. Porque Cádiz es mucho y ha de estar presente en esa primera línea del comercio o de la empresa española. Pero no me cabe la menor duda, por todo lo que oí, que es este actual presidente de la confederación quien va a ir logrando tal objetivo. Debemos estar orgullosos -empresarios y los que no- por tener a tal persona dirigiendo lo que esa "marca Cádiz" representa, porque será preferente en ese mundo complicado y a veces tan denigrado como es el del comercio y de las sociedades empresariales.

Pero así no acabó esta comentada segunda semana. Porque tuvimos en nuestra querida Rebotica isleña la presencia y las palabras de esa mujer tan conocida e inteligente como es Paz Santana. Persona que a muchos puede confundir con el carnaval gaditano al ser tantas veces la presentadora en el Falla; y no, porque Paz es mucho más. Nos disertó como periodista profesional sobre El dolor como espectáculo, un título muy sugestivo y de un contenido admirable. Comentando cómo en estos tiempos que nos ha tocado, lo desagradable, enojoso, irritante y hasta el mismo sufrimiento, son espectáculos y primera línea de la información actual.

No obstante, mi ilustrado lector, la verdad es que hoy no pensaba escribir de todo esto. Porque, también en esta mencionada semana, leí en este Diario que una tal Patrica, según el secretario general del pepé, le estaba haciendo la puñeta a algunos ayuntamientos andaluces. Alguien a la que aún no conozco en persona, prometiendo que, cuando esto suceda, de ella escribiré.

Veremos la próxima y tercera semana.