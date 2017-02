San Esteban y el Santo Job

Estamos entre dos santos. El uno, lapidado por los judíos, fue el primer mártir del cristianismo y "la sangre de los mártires fue semilla de cristianos". El ejemplo de este hombre y de otros que dieron su vida por defender sus ideas fue reguero y ejemplo para otros muchos. El segundo, paradigma de la paciencia, es un personaje bíblico que fue duramente probado en su fe con múltiples castigos y sin embargo se mantuvo firme e impertérrito.

Pues bien, en estos días de tanto revuelo con los secesionistas catalanes, se está materializando una nueva disyuntiva a imagen de estos dos santos. Me explico, aquellos trogloditas buscan un mártir que sea bandera de su egoísta locura. Una manifestación, una carga policial, un tiro que se escapa y ya tenemos el mártir catalán, bandera de la independencia contra la ladrona y dictadora España.

No es nuevo en la historia. Recordar varios ejemplos y recientes de nuestra historia. El republicano teniente Castillo asesinado por las derechas en julio del 1936. En el mismo mes Calvo Sotelo fue asesinado por las izquierdas. Más tarde, ya con la democracia recién nacida, cuando se reivindicaba la autonomía andaluza, la muerte por un tiro del joven malagueño García Caparrós en Málaga en el año 1977. Todos ellos fueron bandera. Por esta filosofía a estos catalanes les hace falta un mártir, para abanderar sus pretensiones. ¡Ojo al canto!

Y por otra parte el santo Job. ¡Qué paciencia hay que tener viendo cómo se ríen de las leyes, de la Constitución y de todos pavoneándose en las calles como si defendieran la justicia y el pan. Como si fueran víctimas de un gobierno opresor. Rajoy, el Gobierno y los jueces están haciendo de Job. Ya sabemos que nada de extremismos, que eso buscan, pero la paciencia tiene un límite, que no somos Job, ni don Tancredo el de los toros. Por las buenas, nada; por lo militar no es posible; y por lo legal se lo toman a cachondeo.

P/D. El colmo es que, con lo instruidos y listos que son, dicen ahora que desconocían la ley y que por eso convocaron el referéndum. Hasta el más tonto sabe que "el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento". Y, sin embargo, no podemos dejar de usar las normas democráticas. No se trata de mandar allí la legión, pero tampoco vestirnos del santo Job. El arte está en vencer y convencer.