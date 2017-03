¡Sálvese quien pueda!

No hay que preocuparse. No irán todos a la cárcel al mismo tiempo; no hay cárceles de lujo para tantos. Tampoco hay que perder la confianza: en la casta está nuestra salvación. Hay que confiar en sus virtudes, en sus conocimientos, en sus carismas, sean quienes sean, vengan de donde vengan. Tirar de la manta es una grosería.

¡Qué sería de nosotros sin ellos! Digo sin tener la confianza que Pablo nos asegura, la bondad que nos inspira, tan cercano él, tan moderado en sus planteamientos, tan transversal en sus razones -las suyas, claro-. ¿Cómo no rendirse ante la resignación de Íñigo, tan sutil, tan escocido por soñar con el contrapoder? O en Echenique, tan brillante, tan sensible, tan chúpame la minga, tan inclinado a que todos seamos iguales a él, o casi. ¡Qué alegría poder contar con Monedero y la camada de Bescansa, y en Irene, la novia de España y de América por la parte de Venezuela!

O en Pedro, tan maratoniano, tan empeñado en predicar que detrás del 'no es no' hay un mundo arcangélico, una tierra que manará leche y miel mientras él sea el que apaciente los rebaños. O en Susana, tan Agustina de Aragón, vs. Manuela Malasaña, tan fierecilla ella, tan ilusionada en cambiar el sucinto 'compañero' por el apasionado amor eterno entre hermanos, si manda ella. O en Patxi, tan prudente que ni se resfría para no delatarse con los estornudos. O en el que sea que brote por generación espontánea como saltó Zapatero.

O en Rajoy, tan impertérrito, tan partidario de que se quemen los otros mientras él toca el arpa, (¡Montoro, júa!); con tantos corruptos en el baúl de sus recuerdos, cerrado a cal y canto mientras él mantiene su pureza. Vamos niños y niñas al sagrario que Aznar llorando está.

¡Ah!, ¿qué no hay nadie que nos redima? ¡Pero si visto el panorama, para esto vale cualquiera! Sí, se sabe que hay unos requisitos indispensables: tener descompuesto el muelle del asentimiento, capacidad para cambiar las ideas por ocurrencias y saber teatralizarlas; así se escribe la historia.

Servidor no recuerda otra representación como la que se organizó con la muerte de Franco. ¡Ah, sí: la de Tierno Galván!, pero esa no fue de fiar porque fue un teatrillo montado por Pilar Miró en plan superproducción hollywoodense, como afirmó el socialista Juan Barranco -sucesor del viejo profesor en la Alcaldía-, en una mesa redonda con alcaldes democráticos de Madrid: "La persona que organizó todo lo del entierro fue Pilar Miró. Todo aquello de la carroza, los caballos... fue Pilar". Álvarez del Manzano, otro sucesor, puntualizó: "La carroza fue la misma en la que llevaron el cadáver de Joselito. Y los caballos que la tiraban eran los de la película 'Gary Cooper que estás en los cielos' que estaba rodando Pilar". Como ve, todo espontáneo y fervoroso, todo pensado para hacer méritos y llegar a ser Directora General de Cine, Teatro y Televisión española. ¡Qué cruel es la Historia!

Por eso digo que para este tinglado vale cualquiera, no se peca de escepticismo, ni se levanta falso testimonio, ni se va contra nadie. Tener un único rasero para todo alivia mucho.