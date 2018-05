La Salle Viña, un vivero de buenas personas

En estos días en los que se conmemora el aniversario 75 de la reconstrucción de un colegio gaditano, he tenido la satisfacción y la dicha de poner al día mis recuerdos infantiles, más allá de la nostalgia y de los buenos tiempos vividos también en la época juvenil.

En la década de los sesenta del siglo pasado, me incorporé a sus aulas, como otros tantos niños de mi generación, y allí recibimos la formación adecuada, acorde con las circunstancias del momento. Mucho tiempo ha pasado, aunque no lo parece, y aquellos que me acompañaron están hoy disfrutando de un merecido retiro, o se encuentran en el límite de su edad laboral, aunque otros con menos fortuna dejaron de acompañarnos para siempre, y solo el imperecedero recuerdo de su compañerismo y amistad nos consuela y anima.

Repasando la historia de este acontecimiento que se conmemora tenemos que decir que Cádiz fue una ciudad afortunada con la llegada de los hermanos del babero, cariñoso apelativo que se le dio a los religiosos lasalianos que de Francia nos llegaron un frío noviembre de 1879. Ya se habían implantado con fuerza en todo el país galo, la docente congregación que creara el canónigo de la catedral de Reims Jean-Baptiste de la Salle.

Por el contrario, nos llegó la fatalidad. Cincuenta y siete años después los gaditanos tuvimos la mala fortun, de contemplar cómo fueron pasto de las llamas las llamadas Escuelas de Nuestra Señora del Rosario y San Antonio, y el Centro Católico de Obreros, en unas terribles jornadas de infausta memoria.

Más tarde con la generosidad del matrimonio Bueno-Martínez de Pinillos se puso en pie lo destruido y nuevamente la formación de los niños de las clases menos favorecidas de la ciudad, que encontraron la brújula del conocimiento que habían perdido durante siete años funestos.

Bien es verdad que la Salle-Viña no solo se limitó a acoger a los pequeños del barrio que le da nombre, sino que su radio de acción siempre ha sido amplio y generoso a las demás zonas de la ciudad. Y por tanto, gracias a esa reconstrucción no se perdió el hilo conductor de una forma de educar en lo humano y en lo académico, que ha imprimido carácter, en el fondo y en la forma, a la hora de afrontar la responsabilidad y el trabajo de tantos y tantos gaditanos.

No era difícil ver como los alumnos viñeros una vez terminada su formación ingresaban en las escuelas de Comercio, Magisterio, Náutica, Peritos Navales p Formación Profesional, mientras otros tomaban el camino laboralde las empresas comerciales, de la industria naval, del sector pesquero del seguro o de la banca. En ese complicado trance de la desconexión docente con el colegioy la incorporación al mundo del trabajo jugó una importante labor de consejo y asesoramiento Tomás Alonso y Arce, que durante años presidió la Asociación de Antiguos Alumnos.

No solo fue la educación y la formación, también el deporte fue seña de identidad lasaliana y sobre todo en baloncesto, dada las limitadas dimensiones de sus instalaciones.El deporte de la canasta tuvo un espectacular auge, y sus colores dieron grandes satisfacciones gracias al empuje del recordado Manolo Villero, alma máter del equipo. Y los encuentros contra el equipo de la Base Naval de Rota llenaron de emoción y de público la cancha viñera. Los más pequeños tuvieron también su réplica practicando minibasket, con la colaboración de una popular marca de refrescos que posibilitó la organización de importantes eventos, donde Fernando González, Baldomero Medina, Ruiz Tovar y Emilio Aragón nos dieron grandes jornadas de triunfo. Y además la divisa lasaliana impregna los colores amarillo y azul del Cádiz C.F. al haber sido su homónimo de La Salle Mirandilla el germen del equipo representativo de la ciudad.

En sus aulas, los religiosos, hermano Severiano, Alvaro y Genaro hacían lo indecible para además de enseñar, aglutinar en las horas libres algunas ocupaciones complementarias, para el alumnado, como también los profesores seglares Enrique Laínez y Rafael Borde, al que, por cierto, bajo su cuidado el Ayuntamiento confió la instrucción del Batallón Infantil María del Carmen Martínez Bordiú.

Cuántos alumnos y desde hace unos años también alumnas se han formado al calor de su espíritu académico y religioso, cuántos desvelos de padres de familia, y cuánto esfuerzo de su comunidad educativa. En la actualidad, con un país mas desarrollado, con buenos colegios públicos, concertados y privados, la calidad de la enseñanza no tiene grandes diferencias, pero en mi juventud, el privilegio de pertenecer a La Salle era además de garantía de formación, la mejor tarjeta de visita.

Hoy La Salle Viña pese al interés de algunos sectores por denostar la escuela concertada de inspiración religiosa, sigue estando a la vanguardia de la mejor enseñanza y de la más óptima educación, pero sobre todo sigue derrochando la bondad del trabajo bien hecho y de la responsabilidad social bien entendida.

De su altura de mira, de su espíritu solidario y de su acreditada generosidad, ha nacido ese gesto humanitario que se llama Calor en la Noche que Manolo Mení, un antiguo alumno ligado permanentemente al colegio, un gran baloncestista y mejor amigo, dirige con especial acierto.

Por lo cual, todos aquellos gaditanos y gaditana, que hemos recibido enseñanza y formación en sus aulas podemos decir que siempre estaremos en deuda con quienes hicieron posible la reconstrucción, el mantenimiento y los objetivos de este vivero gaditano de buenas personas.