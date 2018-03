Salir a no perder es empezar a perder

No me gusta nada cómo está encarando los últimos partidos el Cádiz. Da muy mala espina, hasta el punto de que ha ido perdiendo gas en la tabla clasificatoria. Ya sé es queda tiempo para rectificar, para volver a la buena senda. Pero para ello debe empezar la casa por los cimientos y no por el tejado. Dicho esto quiero significar que los últimos compromisos han sabido a rayos y truenos. Pero ciñéndonos al último, disputado en Pamplona, no puede salirse a un campo con más miedos que con los que salió el cuadro amarillo. Afrontó el partido de Pamplona con todos los miedos metidos en el cuerpo, como pudimos comprobar nada más conocer la alineación confeccionada por el timorato Álvaro Cervera. Y es que el equipo que sale a no perder empieza perdiendo, como le sucedió al Cádiz. Ya de inicio el equipo cadista salió con los brazos abajo, como un boxeador noqueado. Consecuentemente, a nadie extrañó que se fuese al descanso con un marcador desfavorable. Bastó a Osasuna una intentona para batirle. Lo que vino después, o sea, en la segunda parte fue otro cantar. El Cádiz cambió unos cromos y las cosas mejoraron radicalmente. Bastó incluir en el once a Barral y Alberto Perea para que la decoración cambiara como un calcetín. Perea movió los hilos y el Cadiz fue otro: amagó y pegó con convicción: lo único que faltó fue la fortuna del gol, porque ocasiones se propiciaron y se mereció al menos la satisfacción de empatar.

No hubo fortuna, pero con los que salieron en el segundo período se estuvo muy cerca de puntuar, y en verdad que lo mereció pues fue un equipo totalmente distinto al de la primera mitad. Por lo que cabe preguntarse, ¿hizo falta ir perdiendo para que el Cádiz luciera sus mejores galas? Si se sabe de la calidad y buen criterio de Perea, ¿porqué no sacarlo desde el inicio? Son cosas que nunca entenderé de a los entrenadores, que a veces se pasan de tozudos.

¿Se imagina Álvaro Cervera el rendimiento que habría tenido el equipo todo el partido con la presencia de Perea en el campo? No hay que ser ningún lince para saber que este pelotero hace jugar al equipo, luego hay que ser muy torpe para dejarle en el banquillo con todo lo que puede ofrecer en el campo. Con él, y Barral, en el céped a punto se estuvo de empatar, y es más, en este tiempo se hicieron méritos hasta para ganar.