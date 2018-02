Salimos de y entramos en

El siempre sabio refranero, ya no español, sino algo más internacional, dice que "salimos de Guatemala y entramos en Guatepeor", y mucho me temo que como a Germán Beardo le nombren candidato del PP, el dicho se cumpla a la perfección.

Según el señor Beardo, hay que seguir atizándole de lo lindo y cada vez que se pueda a David de la Encina, alcalde electo. Cree que a El Puerto solo puede gobernarlo el PP y además con mayoría, no vaya a ser que tengamos que gobernar de manera democrática con otro partido y claro, a ellos eso como que no, ellos solo entienden de rodillo, donde hacen y deshacen a su antojo, como buenos demócratas que son.

Dice en una entrevista publicada recientemente en este periódico que lo primero es aprobar los presupuestos, ya que los vigentes datan del 2016. Y digo yo, si tanto les preocupa ¿por qué no los apoyan? Es su deber. A usted su escaño se los han dado los ciudadanos de El Puerto y no el señor Sanz. Pero no, a ustedes solo les pone meter el palo en la rueda.

También dice el pre-candidato que hay que volver al modelo anterior de ciudad. Y digo yo que vaya poca vergüenza política hay que tener. Simplemente le recuerdo que su alcalde Enrique Moresco fue cesado por su propio partido, por malo, eso sí. Después fue debidamente recompensado con tres puestazos, Diputación, Zona Franca y Subdelegación del Gobierno, todos ellos magníficamente remunerados.

Y llegó el ínclito y gran caudillo Candón, que se pasaba más tiempo en Madrid que en la ciudad a la que debía gobernar en sus dos escasos años.

Y lo que no tiene desperdicio es que Candón, hasta su renuncia a la portavocía, no tuvo reparos en cobrar su sueldo como portavoz de la oposición municipal cuando ni asistía a los plenos. Eso sí que tiene "narices", por ser educado y no escribir la palabra exacta.

Y una petición que le hago al señor Candón. Usted como diputado del PP, ¿por qué no negocia con el ministro Montoro, que también es del PP, para que suelte un poco el collar con el que asfixia a la ciudad que le vio nacer?.